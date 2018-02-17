Doğaseverler badem çiçeği için yürüdü

MUĞLA (İHA) – Datça’da düzenlenen 1. Badem Çiçeği Festivalinin ikinci gününde doğaseverler tarafından yapılan doğaya saygı yürüyüşü ile tamamlandı.

Badem Çiçeği Festivali kapsamında ikinci gün Yaka Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nde (UKKSA) buluşan yüzlerce doğasever, buradan başlattıkları doğaya saygı yürüyüşünü Çeşme köy meydanında tamamladı.

Doğa yürüyüşünden önce bir konuşma yapan Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, “Datça, yılın bütün zamanlarında sizlere ayrı bir güzellik sunuyor. Bu festivalin Datça’nın bütün güzelliklerini sizlere tanıtılmasına vesile olmasını umut ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise, “Datça’nın sanata ve sanatçıya ne kadar önem verdiğinin en güzel göstergesi, UKKSA’dır. Badem Çiçeği Festivali, bize baharın geldiğini müjdeliyor" dedi.

Yürüyüş 2901 metrelik yürüyüşün ardından Çeşme köy meydanında sona erdi. Buradan Palamutbükü’ne geçen doğaseverler burada yapılan etkinliklere katıldı etkinliklerin en ilgi çeken bölümü ise çeşitli yörelerin oyunlarını sergileyen Datça Dans Grubu, oldu seyircilerden büyük alkış alan gurup tekrar tekrar sahneye davet edildi.

2901 metrelik doğa yürüyüşüne Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile çok sayıda doğasever vatandaş katıldı.

Festivalin 3’üncü ve son günü yine çeşitli etkinliklerde devam edecek.