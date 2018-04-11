Deniz dibi temizliği Gündoğan’da devam etti

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları Gündoğan’da devam etti.

Gündoğan plajı ve liman içinde yapılan çalışmada Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, yaklaşık iki saat boyunca deniz dibinde biriken atıkları topladı. Dalışa Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da katılarak destek verdi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımlarıyla taşınan atıklar bir süre iskele yanında bulunan alanda, çevrenin korunması kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla sergilendi. Daha sonra yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık’ta bulunan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Çalışmalarda 65 kg demir, 52 kg plastik, 47 kg metal, 10 adet (yaklaşık 100 kg) araç lastiği ve 272 kg da cam şişe olmak üzere toplam 336 kg atık kıyıya çıkarıldı.

Dalışa destek veren Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz şunları söyledi: Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde ’Koşabiliyorken Koş Projesi’ tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Bodrum’da katılımcılarla birlikte dalış sporumuzu gerçekleştirdik. Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının artırılması, çocuk ve gençlerimizin spora teşvik edilmesi her yaştaki vatandaşımızın sağlıklı bir yaşam için spor faaliyetlerine katılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan ’Koşabiliyorken Koş Projesi’ne destek verdikleri için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün burada bu atmosfer altında deniz dibi temizliğine destek vermek için de katkıda bulunduk. Dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak denizlerimizin korunmasını istiyoruz. Gelecek nesillere, gelecek kuşaklara bu ortamın bıraktırılmasını istiyoruz. Bundan dolayı da tüm katılımcılara, destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi’nden Osman Gökmen ise "Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Bodrum Belediyesi’nin himayesindeki Denize En Çok Mavi Yakışır projesinde bugün Gündoğan dalışımızı yaptık. 350 kiloya yakın da atık çıkardık. Bir de misafirimiz vardı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz. Kendisi de 2 yıldızlı bir dalgıçmış. Sağ olsun bizlere destek sağladı. Çok da güzel bir temizlik oldu. Gelecek hafta da Küçükbük’te devam edeceğiz." dedi.