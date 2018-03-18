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Dalaman polisi yabancı uyruklu hırsızlık çetesini yakaladı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, polis ekiplerince, yabancı uyruklu 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde ev ve iş yerlerinden...

Dalaman polisi yabancı uyruklu hırsızlık çetesini yakaladı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, polis ekiplerince, yabancı uyruklu 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde ev ve iş yerlerinden...

18 Mart 2018 Pazar 21:20
Dalaman polisi yabancı uyruklu hırsızlık çetesini yakaladı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, polis ekiplerince, yabancı uyruklu 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olayları ile ilgilisi olduğundan şüphelenilen Gürcistan uyruklu biri kadın 4 kişinin ilçeye geldiği bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.T., N.S., G.G. ve M.Z’nin ifadeleri doğrultusunda zanlılara ait araçta ve bazı ikametlerde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda elektronik aletler, müzik aletleri, çok sayıda ziynet eşyası ile içki şişesinin yanı sıra 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve keski aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Z.T. ve N.S., Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, G.G. ve M.Z. ise Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
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