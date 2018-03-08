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Dalaman CHP’den Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

CHP Dalaman İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sönmez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.CHP Dalaman İlçe Başkanlığı binasındaki açıklamaya İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, yönetim kurulu üyeleri,...

Dalaman CHP’den Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

CHP Dalaman İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sönmez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.CHP Dalaman İlçe Başkanlığı binasındaki açıklamaya İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, yönetim kurulu üyeleri,...

08 Mart 2018 Perşembe 17:26
Dalaman CHP’den Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

CHP Dalaman İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sönmez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

CHP Dalaman İlçe Başkanlığı binasındaki açıklamaya İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve partililer katıldı.

Sönmez açıklamasında; “Bugün dünyanın kadınlar günü olarak kutladığı bizim ise siyasal duruşumuzla dünya emekçi kadınlar günü olarak kutladığımız 8 Mart. 1857 yılının 8 Mart’ında daha iyi çalışma koşulları isteyerek greve başlayan, sayıları kırk bini bulan emekçi kadınlarımızı manevi şahıslarında selamlıyoruz. bu grev sırasında o fabrikada çıkan yangın nedeniyle can veren 129 kadın işçiyi hüzünle anıyoruz.” dedi.
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