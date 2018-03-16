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Cemaate Türk bayrağı dağıttılar

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Bodrum’un Ortakent Merkez Camii’nde hatim ve dua yapılıp, keşkek ve cemaate Türk bayrağı armağan edildi.Ortakent Merkez Camii’nde Cuma namazında Çanakkale ve tüm şehitlerin anısına...

Cemaate Türk bayrağı dağıttılar

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Bodrum’un Ortakent Merkez Camii’nde hatim ve dua yapılıp, keşkek ve cemaate Türk bayrağı armağan edildi.Ortakent Merkez Camii’nde Cuma namazında Çanakkale ve tüm şehitlerin anısına...

16 Mart 2018 Cuma 18:06
Cemaate Türk bayrağı dağıttılar

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Bodrum’un Ortakent Merkez Camii’nde hatim ve dua yapılıp, keşkek ve cemaate Türk bayrağı armağan edildi.

Ortakent Merkez Camii’nde Cuma namazında Çanakkale ve tüm şehitlerin anısına dualar edildi. Cami çıkışında ise şehitlerin anısına keşkek ikramı yapılıp Türk bayrağı hediye edildi.

Ortakent Merkez Cami İmamı Hasan Sönmez yaptığı açıklamada “Çanakkale Zaferi’ni yıldönümünde başta Çanakkale şehitlerimizin, gazilerimizin ve bugünümüze gelene kadar cennet vatanımız uğrunda yaşamını yitiren şehitlerimizin, gazilerimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad oldun. Hatimler indirdik, dualar okuduk. Bunların sevabının da şehit ve gazilerimizin ruhlarına bağışladık. Bütün bunlarda emeği geçen kardeşlerimize hayırseverlere, bayrakları hediye eden Muğla Büyükşehir Belediyemize, Bodrum Belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Bodrum Müftülüğünü temsilen programa katılan Ahmet Akbudak da “Biz de hocamıza bütün cemaatimize bu anlamlı günde yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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