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Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris’te Başladı

Üniversite öğrencilerinin katıldığı Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris Koyu’nda başladı. 450 yelkencinin yarıştığı yarışlar, Marmaris sahilinde bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.Marmaris Uluslararası Yat Kulübü...

Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris’te Başladı

Üniversite öğrencilerinin katıldığı Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris Koyu’nda başladı. 450 yelkencinin yarıştığı yarışlar, Marmaris sahilinde bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.Marmaris Uluslararası Yat Kulübü...

31 Mart 2018 Cumartesi 19:39
Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris’te Başladı

Üniversite öğrencilerinin katıldığı Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris Koyu’nda başladı. 450 yelkencinin yarıştığı yarışlar, Marmaris sahilinde bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 10. Campus Cup Yelkenli Yarışları’nda, 26 üniversiteden 38 takımla 450 öğrenci mücadele ediyor. Organizasyonda bugün ilk gün yarışları gerçekleştirildi. İlk günde ekipler, IRC1, IRC2, IRC3, IRC4, IRC5, IRC6 ve Destek olmak üzere 7 sınıfta mücadele etti. Yarış öncesi takımlar antrenman turları attı. Güneşli havayı fırsat bilip sokağa çıkan vatandaşlar yarışlarıyla ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar, yarışları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmekle yetindi. Campus Cup, yarın yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.
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