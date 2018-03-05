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Bu kermes kadınlar için

Marmaris’te Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, kadın satıcıların bulunduğu el işi ürünlerin ve ikinci el ürünlerin satıldığı kermes açıldı.Muğla’nın Marmaris ilçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde önemli...

Bu kermes kadınlar için

Marmaris’te Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, kadın satıcıların bulunduğu el işi ürünlerin ve ikinci el ürünlerin satıldığı kermes açıldı.Muğla’nın Marmaris ilçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde önemli...

05 Mart 2018 Pazartesi 13:55
Bu kermes kadınlar için

Marmaris’te Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, kadın satıcıların bulunduğu el işi ürünlerin ve ikinci el ürünlerin satıldığı kermes açıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Marmaris Kapalı Pazar yerinde Kadınlar Günü Kermesi açıldı. Yoğun katılımın olduğu kermesin açılışında halk oyunları gösterisi de sergilendi. Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cahit Sarıbey iki gün sürecek olan kermes hakkında bilgi verdi. Sarıbey, “Kadın Meclisi’mizin Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı çok güzel bir etkinlik. Kermesimize siyasi partilerimiz ve gerçek kişiler stant alarak katılıyorlar. El emeği, göz nuru ürünlerin satıldığı kermeste, ayrıca ikinci el ürünler ile yiyecek ve içecek ürünleri de satılacak. “

Kermeste el emeği ürünlerini satan Meral Bulucu etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Bulucu, “Kermeste ürettiğimiz ürünlerimizi sergiliyoruz. Bunların hepsi kendi el emeğimiz. Hepsini tek tek hiç kalıp ya da makine kullanmadan üretiyorum. Ürünleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz” dedi.

Kermeste stant açan Banu Mermer, “Böyle bir etkinliğe katıldığımdan dolayı çok mutluyum. Kadın girişimcilerin ürettikleri ürünleri satabilmeleri için çok güzel bir etkinlik.” dedi.

Ürettiği ürünleri satan Azmiye Gürler ise “Güzel bir etkinlik. Marmaris’te üreten çok kadın var. Dolayısıyla kadınların ürettikleri ürünleri burada satmaları için kermes çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” dedi.
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