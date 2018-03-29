Bodrum’daki uyuşturucu operasyonu; 5 kişi tutuklandı

Bodrum, Aydın ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Bodrum’da piyasaya uyuşturucu madde sürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Z.S., H.G., F.G., M.A., B.B., Y.A., O.C., İ.C., İ.A. ve E.Ç isimli şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, Aydın ve İzmir ilinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi Bodrum’da piyasaya sürdükleri tespit edildi. 26 Mart Pazartesi sabahı şüphelilerin yakalanması için Bodrum, Aydın ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin ise askerde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silahla bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, sabah saatlerinde Bodrum Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden O.C, İ.C ve Y.A adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.