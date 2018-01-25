Bodrum EMITT Fuarı’nda yerini aldı

25-28 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılışı yapılan EMITT Turizm Fuarı’nda, Bodrum Belediyesi’nin destekleri ve Bodrum Ticaret Odası’nın organizasyonluğunda kurulan Bodrum standı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bodrum Tanıtıma Vakfı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’un ev sahipliğini yaptığı EMİTT’teki Bodrum standı, ziyaretçilerini ağırlıyor. Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan, Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyesi Toros Demirdöven ile Bodrum Tanıtma Vakfı yetkililerinin de hazır bulunduğu Bodrum standında tanıtım çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, fuarın ilk gününde ziyaretçiler ile bir araya gelerek sohbet etti, Bodrum ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özellikle Muğla Büyükşehir, Marmaris, Fethiye stantları başta olmak üzere bölge ilçelerinin stantları ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin standını da gezen Başkan Mehmet Kocadon, yapılan çeşitli tanıtımlar ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Fuarda Hindistan’ın Maharashtra Ticaret Odası Başkanı ve Manpreet Singh Maharashtra Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkan Yardımcısı Santosh Mandlecha ile Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon arasında ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirmek adına bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

Bodrum tek çatı altında toplanmaya devam ediyor

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, EMITT’e 2006 yılından beri düzenli katılım gösterdiklerini ifade ederek, fuarda bu sene de Bodrum markası altında turizm işletmelerinin verimli iş görüşmeleri yapacaklarını belitti. Mahmut Kocadon ayrıca “Bu yıl da yine Bodrum için tek çatı altında turizmi konuşup ortak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. EMITT fuarı, 22 yıldır sektöre yeni işbirlikleri fırsatları sunmakta. Etkinlik her yıl 46.000’den fazla sektör profesyonelini ve de dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu fırsatları yakalamak isteyen turisti ağırlıyor” diyerek de turizmdeki gelişmişliğin ülke ekonomisine katkısına dikkati çekti.

“Birlik ve beraberlikle Bodrum için çalışıyoruz”

Birlik ve beraberliği koruyarak tüm engellerin aşılacağına inandığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise bir dünya şehri olarak Bodrum’un; tarihi ve kültürel miraslarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de eşsiz bir turizm kenti olduğunu vurguladı. Başkan Kocadon, bu nedenle Bodrum’un hem yurt içi hem yurt dışında tanıtılması için tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini de sözlerine ekleyerek, “22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te bulunan Bodrum standımızda misafirlerimizi her yıl olduğu gibi yine en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Bu fuarda ayrıca Maharashtra Ticaret Odası ile Bodrum Ticaret Odası arasında imzalanan iyi niyet anlaşmasıyla Hindistan ile aramızdaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çok mutluyum çünkü bu sene çok güzel bir enerji var fuarımızda. Katılım da güzel. Ziyaretçiler, profesyonellerden oluşmasına rağmen ilk gün gayet çok kalabalık ve heyecanlı geçiyor. Bodrum standı her zaman olduğu gibi yine ilgi odağı Özellikle Hintli misafirlerimizi bugün standımızda ağırladık. Hintlilerin Bodrum’a ilgi duyması bizleri çok sevindirdi. Çünkü Bodrum’un tanıtımı konusunda uzun süredir Hint pazarında mücadele ediyorduk" dedi.

Bu tür fuarların turizmcileri bir araya getirdiğini ifade eden Başkan Kocadon, "Bu yıl geçen yıla göre daha iyi geçecek. Gittiğimiz fuarlarda yaptığımız toplantılarda aldığımız rakamlar umut verici. Bu çalışmalara destek veren tüm turizmcilere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Fuarda Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüşen Mehmet Kocadon, Bakanı Bodrum’a davet etti.

Fuar 28 Ocak tarihine kadar devam edecek.