Bodrum Bulgaristan’da tanıtıldı

Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri, tanıtım çalışmaları kapsamında Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen International Tourist Exhibition EXPO turizm Fuarı’na katıldı.

Bodrum’u tanıtmak ve tur operatörleri ile görüşmeler yapmak amacıyla Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri, 14-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daydı. Fuara Bodrum Tanıtma Vakfı üyelerinden Tiana Beach Resort Otel İşletmecisi Sedat Balıkçı, Yasmin Beach Resort Bodrum Genel Müdürü Deniz Taş, Kadıkale Resort & Spa Bodrum Genel Müdürü Zafer Köseler, Vogue Hotel Bodrum Genel Müdürü Erdem Başarır, Kefaluka Resort Hotel Genel Müdürü Cengiz Yıldırım, Forever Club Otel Satış ve Pazarlama Müdürü Aslı Üstün, Xanadu Island Bodrum Satış ve Pazarlama Müdürü Aytek Özkan ve Kartaca Turizm yetkililerinden Senem Gülden Eski katılarak tanıtım çalışmalarını yürüttü.

Tourist Exhibition EXPO Turizm Fuarı boyunca yaptıkları çeşitli görüşmelerin ardından değerlendirmelerini paylaşan Tanıtma Vakfı Yetkileri, Bulgaristan’dan 2018 yılında Bodrum’a gelecek turist sayısında artış beklendiğini bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon ise Bodrum tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, “Özellikle Avrupa ölçeğinde yıl içinde çok sayıda Avrupa ülkesinde Bodrum standımız ile tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum Tanıtma Vakfı olarak Avrupalı turist sayısını artırabilmek için tur operatörleri ile önemli görüşmelerde bulunuyoruz. Avrupa’nın yanı sıra potansiyel olarak nitelendirilebilecek Hindistan ya da Çin gibi uzak doğu ülkelerinde de tanıtımlarımızı artırmaya başladık. Tek amacımız dünya markası haline gelen Bodrum’un yıldızını her geçen daha da parlatmak ve dünyanın dört bir yanından Bodrum’a turistin gelmesini sağlamak” dedi.