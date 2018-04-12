Bodrum Belediyesi personeline ‘Standart Dosya Planı’ eğitimi verildi

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 Yıllık Eğitim Planı dahilinde "Standart Dosya Planı" hizmet içi mesleki eğitimi Bodrum Belediyesi Ortakent toplantı salonunda yapıldı.

Eğitim, Yazı İşleri Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü iş birliğinde Bodrum Belediyesi bünyesindeki müdürlüklerde yazışma, evrak kayıt ve dosyalama yapan tüm personelin katılımıyla gerçekleşti.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlamak amacıyla Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda "Standart Dosya Planı" çalışmaları başlatılmıştı. Bu kapsamda Bodrum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Birimi Personeli Seher Meltem tarafından verilen seminerde, standart doysa planı ve dosyalama, belediye müdürlüklerinde kağıt ve elektronik belge dosyalaması, dosya türleri, resmi yazışmalarda dosya kodu tespiti, olur ve onay yazıları, olmayan başlıkların açılması, gelen giden dosyası ve yanlış yapılan uygulamalar gibi konular üzerinde bilgi paylaşımları yapıldı.

Seminer sonunda, Bodrum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Biriminden Yazılım Uzmanı Kürşat Kahveci ve Yazılım Personeli Ufuk Borucu’nun katılımlarıyla personelin soruları yanıtlandı.

İlgiyle takip edilen eğitim seminerine Bodrum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zerrin Gürses ve değişik birimlerden 120 belediye personeli katıldı.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 Yıllık Eğitim Planı dahilindeki hizmet içi mesleki eğitimleri çeşitli konularla devam edecek.