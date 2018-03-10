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BIOR yarışlarında Country Cup heyecanı

Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) üçüncü güne Country Cup (Ülke Kupası) ile başladı.Country Cup’ta ilk iki gün yarışlarında gösterdikleri performansa göre en yüksek puanı alarak kendi ülkesini temsil etmeye hak kazanan optimistçiler...

BIOR yarışlarında Country Cup heyecanı

Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) üçüncü güne Country Cup (Ülke Kupası) ile başladı.Country Cup’ta ilk iki gün yarışlarında gösterdikleri performansa göre en yüksek puanı alarak kendi ülkesini temsil etmeye hak kazanan optimistçiler...

10 Mart 2018 Cumartesi 14:58
BIOR yarışlarında Country Cup heyecanı

Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) üçüncü güne Country Cup (Ülke Kupası) ile başladı.

Country Cup’ta ilk iki gün yarışlarında gösterdikleri performansa göre en yüksek puanı alarak kendi ülkesini temsil etmeye hak kazanan optimistçiler yarıştı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, B.B.Bodrumspor Yelken Şubesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, Akustik Tourism Center ile Opti-Tur’un destek verdiği BIOR’da heyecan üçüncü gün yarışları ile devam etti.

Yarış öncesi sabah saatlerinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor İçmeler Yelken Kulübü önünde hazırlanan kısa parkurda toplam üç etaptan oluşan Country Cup gerçekleşti. 10 Mart Cumartesi sabahı saat 10.00’da 7-8 knot esen rüzgara karşı yelken açan optimistçiler, ülkelerini temsil etmek için kıyasıya mücadele sergiledi. Etaplar sonunda Tayland birinci, Yunanistan ikinci, Avusturya ise üçüncü oldu.

İkinci gün yarış sonuçlarına göre de; Junior ve Senior kategorilerinde belirlenen ilk üç, Türkiye Milli Takım sporcularından oluştu. Junior kategorisinde Milli Takım’dan Oğuz Önal birinci, Uğur Yıldırım ikinci ve Mert Doğan üçüncü; Senior kategorisinde ise Milli Takım’dan Can Ertürk birinci, Alp Namdar ikinci ve Demir Dirik üçüncü oldu.
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