Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Başkan Şaşmaz; “Dalaman’a kongre merkezi yapacağım”

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.Başkan Şaşmaz, Dalaman’ın marka değerini yükseltecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Tanıtım anlamında belli bir...

Başkan Şaşmaz; “Dalaman’a kongre merkezi yapacağım”

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.Başkan Şaşmaz, Dalaman’ın marka değerini yükseltecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Tanıtım anlamında belli bir...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:09
Başkan Şaşmaz; “Dalaman’a kongre merkezi yapacağım”

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Şaşmaz, Dalaman’ın marka değerini yükseltecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Tanıtım anlamında belli bir mesafe aldıkları düşüncesinde olduğunu dile getiren Şaşmaz; “Son olarak TÜİK tarafından açıklanan istatistiklerde binde 45’lik nüfus artışı ile nüfus artış hızı en yüksek ilçe olduk. Artık Dalaman’ın hak ettiği seviyeye gelmeye başladığını ve itibar gördüğünü bu anlamda belli bir mesafe aldığımızı söyleyebiliyoruz” diye konuştu.

İlçe turizminin gelişmesi için kaplıca, sahil, koy gibi bölgedeki doğal güzelliklere turist gelmesini sağlamaları gerektiğine işaret eden Başkan Şaşmaz; “Geldiğimiz günden buyana çalışmalarımız bu yönde, kaplıcada çalışmalar yaptık gelen misafirlerin rahat etmesini sağladık. Tanıtımını doğru yönde yaptık. Kaplıcada 100 yataklı bungolov tipi konaklama tesisi projemiz var. Şuan Sarsala’yı yaz döneminde günlük en az bin kişi ziyaret ediyor. Bunun daha da yükseleceğini düşünüyorum. Açıkçası turizmi sadece Dalaman olarak görmemek lazım. Ortaca ile fuarlara ve tanıtım çalışmalarına birlikte katılarak bölgeye gelen misafirleri nasıl rahat ettiririz onun çalışmalarını yapıyoruz. Ben, Doğa ile iç içe bir tesisleşmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. EKO turizmin giderek önem kazanacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

“Amatör sporlarda çok büyük mesafe kat ettik”

Belediye olarak ilçe halkına çeşitli sosyal hizmetler verdiklerine değinen Şaşmaz, özellikle amatör sporlarda başarı elde ettiklerini söyledi.

Başkan Şaşmaz; “Bünyemizde spor yapan 700 civarında öğrencimiz var. Mesela daha dün Tekvando da Muğla’yı, Türkiye Şampiyonasında temsil edecek 14 sporcudan 11’i Dalaman Belediyespor’dan seçildi. Yani Muğla’yı Dalaman temsil edecek. Ayrıca rafting ve kano takımı kurduk. Milli takıma sporcu vermeyi amaçlıyoruz ve çalışmaları bu yönde yapıyoruz. Dalaman rafting için çok uygun bir bölge, ayrıca çim hokeyi ve badminton takımlarımız var, içerisinde milli sporcularımız yer alıyor. Tekvando da Balkan Şampiyonu çıkan bir evladımız var. Sporda çok güzel bir mesafe kat ettik. Kültürel anlamda da belediye başkanlık lojmanını sanat merkezi haline getirdik. Vatandaşlarımız faydalanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“1200 kişilik kongre merkezi ve ticaret alanları”

İlçedeki eğlence mekanlarını şehir merkezi dışına çıkarmak için proje hazırladıklarını aktaran Şaşmaz; 4 oyun parkı yaptıklarını, 2 tane daha yaparak bu sayıyı 6’ya çıkarmayı düşündüklerini anlattı.

Atıl durumdaki Park Otelin yerine kış turizmine katkı sağlayabilecek bin 200 kişilik kongre merkezi yapmayı düşündüklerini ifade eden Şaşmaz; “Yine proje içerisinde sinema, tiyatro, spor ve ticaret alanları yani havalimanı ve ilçeyi de içinde barındırabilecek bir merkezin oluşması için projemiz var. Bunu kat karşılığı düzeni ile ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Havalimanı olan bir bölgenin kongre yapılacak bir yere ihtiyacı var” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köyceğiz’de ’Sakin Şehir’ toplantısı
Köyceğiz’de ’Sakin Şehir’ toplantısı
SeaShine Dans Akademi’den Bodrum Belediyesi’ne ziyaret
SeaShine Dans Akademi’den Bodrum Belediyesi’ne ziyaret
Ortaca’da silahlı yaralama olayına karışan şahıs tutuklandı
Ortaca’da silahlı yaralama olayına karışan şahıs tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim