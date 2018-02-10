Başkan Şaşmaz; “Dalaman’a kongre merkezi yapacağım”

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Şaşmaz, Dalaman’ın marka değerini yükseltecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Tanıtım anlamında belli bir mesafe aldıkları düşüncesinde olduğunu dile getiren Şaşmaz; “Son olarak TÜİK tarafından açıklanan istatistiklerde binde 45’lik nüfus artışı ile nüfus artış hızı en yüksek ilçe olduk. Artık Dalaman’ın hak ettiği seviyeye gelmeye başladığını ve itibar gördüğünü bu anlamda belli bir mesafe aldığımızı söyleyebiliyoruz” diye konuştu.

İlçe turizminin gelişmesi için kaplıca, sahil, koy gibi bölgedeki doğal güzelliklere turist gelmesini sağlamaları gerektiğine işaret eden Başkan Şaşmaz; “Geldiğimiz günden buyana çalışmalarımız bu yönde, kaplıcada çalışmalar yaptık gelen misafirlerin rahat etmesini sağladık. Tanıtımını doğru yönde yaptık. Kaplıcada 100 yataklı bungolov tipi konaklama tesisi projemiz var. Şuan Sarsala’yı yaz döneminde günlük en az bin kişi ziyaret ediyor. Bunun daha da yükseleceğini düşünüyorum. Açıkçası turizmi sadece Dalaman olarak görmemek lazım. Ortaca ile fuarlara ve tanıtım çalışmalarına birlikte katılarak bölgeye gelen misafirleri nasıl rahat ettiririz onun çalışmalarını yapıyoruz. Ben, Doğa ile iç içe bir tesisleşmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. EKO turizmin giderek önem kazanacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

“Amatör sporlarda çok büyük mesafe kat ettik”

Belediye olarak ilçe halkına çeşitli sosyal hizmetler verdiklerine değinen Şaşmaz, özellikle amatör sporlarda başarı elde ettiklerini söyledi.

Başkan Şaşmaz; “Bünyemizde spor yapan 700 civarında öğrencimiz var. Mesela daha dün Tekvando da Muğla’yı, Türkiye Şampiyonasında temsil edecek 14 sporcudan 11’i Dalaman Belediyespor’dan seçildi. Yani Muğla’yı Dalaman temsil edecek. Ayrıca rafting ve kano takımı kurduk. Milli takıma sporcu vermeyi amaçlıyoruz ve çalışmaları bu yönde yapıyoruz. Dalaman rafting için çok uygun bir bölge, ayrıca çim hokeyi ve badminton takımlarımız var, içerisinde milli sporcularımız yer alıyor. Tekvando da Balkan Şampiyonu çıkan bir evladımız var. Sporda çok güzel bir mesafe kat ettik. Kültürel anlamda da belediye başkanlık lojmanını sanat merkezi haline getirdik. Vatandaşlarımız faydalanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“1200 kişilik kongre merkezi ve ticaret alanları”

İlçedeki eğlence mekanlarını şehir merkezi dışına çıkarmak için proje hazırladıklarını aktaran Şaşmaz; 4 oyun parkı yaptıklarını, 2 tane daha yaparak bu sayıyı 6’ya çıkarmayı düşündüklerini anlattı.

Atıl durumdaki Park Otelin yerine kış turizmine katkı sağlayabilecek bin 200 kişilik kongre merkezi yapmayı düşündüklerini ifade eden Şaşmaz; “Yine proje içerisinde sinema, tiyatro, spor ve ticaret alanları yani havalimanı ve ilçeyi de içinde barındırabilecek bir merkezin oluşması için projemiz var. Bunu kat karşılığı düzeni ile ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Havalimanı olan bir bölgenin kongre yapılacak bir yere ihtiyacı var” dedi.