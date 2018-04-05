Başhekim Çetinkaya göreve başladı

Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Erol Çetinkaya, görevine başladı.

Başhekim Çetinkaya, yaptığı açıklamada, imkanlar kapsamında ilçeye en güzel hizmeti sunmayı hedeflediklerini, hastanenin gelişmesi ve büyümesi için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarını belirtti. Çetinkaya, yapımı tamamlanan ve Sağlık Bakanlığınca teslim alınan yeni hastane binasına geçiş sürecinde olduklarını ifade etti.

- İdari işlerin yanı sıra poliklinik, Başhekim Çetinkaya kimdir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çetinkaya, Hipokrat yeminine sadık kalarak, mesleğini layığı ile yerine getirebilmek ve hastalarına vakit ayırabilmek için haftada 2 gün poliklinik yaptığını dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun olan Çetinkaya, 2007-2008 yılları arasında Muratlı Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2008-2013 yılları arasında yine Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlığını alan Çetinkaya, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak mesleğini sürdürdü.

4 yıldır Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görevine devam eden Çetinkaya, Şubat ayında Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.