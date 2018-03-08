Bakan Fakıbaba: "Devletimizi zarar ettirmedik"

Muğla’nın Milas ilçesinde katıldığı tarım fuarında CHP’li milletvekilinin şeker fabrikalarıyla ilgili eleştirilerine cevap veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz hep üreticinin yanında olduk ve üreticimizi kara geçirdik. Devletimizi zarar ettirmedik" dedi.

Muğla’nın Milas ilçesinde bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Milas Güney Ege Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın katılımıyla yapıldı. TARİŞ 152 Nolu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi’ne ait çırçır fabrikasındaki fuar alanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutlayarak, tarım sektöründe çalışan kadınlar için daha önce gündeme getirdikleri sigorta pirim desteğini hatırlattı.

“Üreten insan, insanlığa faydalı olan insandır” diyerek konuşmasına başlayan Bakan Fakıbaba ise, “Üretim aşamasındaki en büyük eksikliklerimizden birisi eğitim. İlaçlama, sulama, tohum gibi konularda bilgi eksikliklerimiz var. Gerek Bakanlığımız, gerek sivil toplum örgütlerimiz, kurum ve kuruluşlarımızca yapılan eğitim çalışmalarıyla şuanda tarımda iyi noktalara geldik. Bizim çok güzel bir ülkemiz var. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama şu da iyi bilinsin ki bizim tek bir çakıl taşımızda gözü olanın da gözünü çıkarırız. Afrin’de çok önemli bir operasyon yapılıyor. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim bir tek ülkemiz var. Başka da bir şeyimiz yok. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Elele verdiğimizde tüm sorunları çözeriz” dedi.

Kadınların gününü kutlayan Bakan Fakıbaba, “Muğla’daki 60 bin çiftçinin 25 bini kadınlardan oluşuyormuş. Bu çok güzel bir rakam. Kadının elinin değdiği her yerde başarı vardır, bereket vardır. Kadına şiddet uygulayanın da her zaman karşısındayız. İnanın ki hiç de kolay olmayan bir çalışma alanı. Benden önceki arkadaşlar da çok güzel çalışma yapmışlar. Bizler de şimdi arkadaşlarımızla daha fazla ne yapabiliriz diyerek projeler üretmeye çalışıyoruz. Anası olmazsa ülkemizin et açığını kapatamayız. Bunun için 300 Koyun Projemizi hayata geçirdik. Proje ile şu anda 46 milyon olan küçükbaş hayvan sayımızı 80 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bizler hayvan varlığımızın azlığından dolayı şuanda et ithal ediyoruz. İnşallah ülkemizin ihtiyacı olan eti kısa sürede kendimiz yetiştireceğiz” diye konuştu.

"Devletimizi zarar ettirmedik"

Fuara katılan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in özelleştirilme çalışmaları devam eden şeker fabrikalarıyla ilgili sözlerine cevap veren Bakan Fakıbaba, “Ülke olarak bizlerin bazı stratejik ürünleri var. Daha önce benzer çalışmaları üzüm ve fındıkta yaptık ve ürün fiyatlarının üretici açısından değiştiğini gördük. Biz hep üreticinin yanında olduk ve üreticimizi kara geçirdik. Devletimizi zarar ettirmedik. İnşallah şekerde de böyle olacak. Ülkemizde devlete ait 25, özel sektöre ait ise 8 fabrika bulunuyor. Bizim 25 fabrikamızda 10 özel sektör fabrikasına eşdeğer üretim yapılıyor. Ben de sizin gibi karşı çıkarım ancak eğer fabrika kapanıyor, yeri imara açılıyorsa ve çalışanları mağdur ediliyorsa. Biz bunlara karşıyız. Bu özelleştirme ile ülkemiz Avrupa ile rekabet edebilecek. Üreticimiz kazanacaksa bizler özelleştirmenin yanındayız” dedi.

Milas’ın fuar alanı eksikliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, “Fuar alanı için Milas’ta 20 dönümlük bir arazi varmış. Ve benim imzamı bekliyormuş. Bu kadar güzel bir bölgeye ve etkinliğe tabii ki daha iyi şartlar sunulmalı. Ben de buradan bunun sözünü veriyorum. Gereken imzayı atacağım” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve protokolün katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi. Fuarda yer alan stantları tek tek ziyaret eden Bakan Fakıbaba, hem üreticiler hem de firma temsilcileriyle sohbet etti. Bakan Fakıbaba, daha sonra Milas Ziraat Odasını ve Milas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.