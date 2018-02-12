Ataköy’ün İçme Suyu Hatları Yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ilçesinde bulunan mahallelerde içme suyu hat yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Ula ilçesi Ataköy Mahallesi’nde kullanım ömürlerini tamamlamış içme suyu hatları yenilendi.

MUSKİ ekipleri, Ataköy Mahallesi’nde yaptıkları incelemelerin ardından uzun süredir kullanılan içme suyu hatlarının kullanım ömrünü tamamladığını ve bu nedenle hatta birçok patlağın meydana geldiğini fark ederek hatların bir kısmının yenilenmesine kadar verdi. Yaklaşık 5 hafta süren çalışmalar sonucunda MUSKİ ekipleri tarafından, Ataköy Mahallesi’ndeki bir kısım içme suyu hattı yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Ataköy Mahallesi’nde yapılan içme suyu hat çalışmaları ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada: “Ula Belediyesi tarafından mahallede yapılacak olan üst yapı çalışmaları başlamadan önce MUSKİ ekipleri tarafından alt yapı çalışmalarına başlandı. İçme suyu hatlarının kullanım ömürlerini tamamlaması ve hatta patlakların meydana gelmesi nedeniyle bir kısım içme suyu hattının yenileme çalışmalarına başlandı. Ayrıca mevcutta kullanılan çapları küçük hatlar daha büyük çaplı borularla değiştirildi. Çalışmaların tamamlanmasından itibaren mahallenin hem eskiyen içme suyu hatları yenilendi, hem de hatta meydana gelen patlakların sebep olduğu su kesintilerinin önüne geçildi. Ayrıca da vatandaşların uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabilecekleri içme suyu hatları hizmete sunuldu” ifadeleri kullanıldı.