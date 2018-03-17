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AK Partili’ler Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü sebebiyle Ak Parti Marmaris Teşkilatı’ndan gönüllü partililer Çanakkale Şehitliği’nde yapılacak olan anma töreni için yola çıktı.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve...

AK Partili’ler Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü sebebiyle Ak Parti Marmaris Teşkilatı’ndan gönüllü partililer Çanakkale Şehitliği’nde yapılacak olan anma töreni için yola çıktı.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve...

17 Mart 2018 Cumartesi 23:50
AK Partili’ler Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü sebebiyle Ak Parti Marmaris Teşkilatı’ndan gönüllü partililer Çanakkale Şehitliği’nde yapılacak olan anma töreni için yola çıktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü sebebiyle tüm Türkiye’nin her yerinden AK Partili vatandaşların katıldığı Çanakkale Şehitliğinde yapılacak anma töreni için Marmaris’ten de 2 otobüs parti gönüllüsü yola çıktı.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri ve vatandaşların katılımıyla uğurlandı. AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen “Bizde bu törene katılmayı istiyorduk ama burada ki programlarımızın yoğunluğu yüzünden yönetim kurulu üyelerimiz giden vatandaşlarımıza eşlik ediyor. Milletimizin bir neslini feda etme pahasına Çanakkale’de fitilini tutuşturduğu ateş, kendimizde Kurtuluş Savaşını verecek gücü bulmamız ve yeni devletimizi kurmamızla sonuçlanmıştır. Geçmişimizden aldığımız her dersin, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olduğunu unutmamalıyız. Çanakkale bizim için, 103 yıl sonra da çok güçlü bir şekilde önümüzü aydınlatan derslerle doludur. Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnet ile anıyoruz.” dedi.
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