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Ablasının erkek arkadaşını öldüren zanlıya 12 Yıl

Muğla’nın Fethiye İlçesinde ablasını darp ettiği iddiası ve birlikte yaşadığı arkadaşını bıçakla öldüren çocuk 12 yıl hapis cezası aldı.Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Fethiye’nin Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Harun...

Ablasının erkek arkadaşını öldüren zanlıya 12 Yıl

Muğla’nın Fethiye İlçesinde ablasını darp ettiği iddiası ve birlikte yaşadığı arkadaşını bıçakla öldüren çocuk 12 yıl hapis cezası aldı.Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Fethiye’nin Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Harun...

13 Mart 2018 Salı 14:42
Ablasının erkek arkadaşını öldüren zanlıya 12 Yıl

Muğla’nın Fethiye İlçesinde ablasını darp ettiği iddiası ve birlikte yaşadığı arkadaşını bıçakla öldüren çocuk 12 yıl hapis cezası aldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Fethiye’nin Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Harun Eryılmaz (32) ile birlikte yaşadığı Reyhan Gül Ç. (20) tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eryılmaz, Reyhan Gül Ç.’yi darp etmişti. Kanlar içinde gördüğü ablasını darp eden Eryılmaz’ı bıçakla öldüren 16 yaşındaki D.Ç., firar ettikten kısa süre sonra polis tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı D.Ç., Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderilmişti. D.Ç Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık D.Ç (17) ve yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşmada son sözü sorulan D.Ç, “Pişmanım keşke olmasaydı” dedi. Mahkeme heyeti, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı D.Ç’nin cezasını suçu tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 18 yıla düşürdü. Heyet, D.Ç’nin suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olduğunu göz önünde bulundurarak cezayı 12 yıla indirdi.
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