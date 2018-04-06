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10. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 80 ila 120 liradan satışa sunuldu.Yeşil Üzümlü Mahallesi’nde gerçekleştirilen...

10. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 80 ila 120 liradan satışa sunuldu.Yeşil Üzümlü Mahallesi’nde gerçekleştirilen...

06 Nisan 2018 Cuma 18:27
10. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 80 ila 120 liradan satışa sunuldu.

Yeşil Üzümlü Mahallesi’nde gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kaymakam Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi’nde düzenlenen festivalin açılış töreninde renkli görüntüler oluştu.

Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken yeşil doğası ve eski mimarisiyle dikkat geçen mahalle meydanına, dastar, şarap ve hediyelik eşya stantları kuruldu.

Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarı ise kilosu 80 ila 120 liradan satışa satıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivallerin bir yörenin tanıtımındaki en önemli unsurlardan birisi olduğunu söyledi.

Yeşilüzümlü Mahallesi’nin 2 bin 200 nüfusuyla ilçenin en önemli mahallelerinden olduğunu ifade eden Şahiner, “Mahalledeki Cadianda Antik Kenti de yerli ve yabacı turistlerin ilgisini çekiyor. Kenti, geçtiğimiz yıl 5 bin 500 kişi antik kenti ziyaret etmiş. Mahallenin daha ileriye götürülmesi hepimizin gayretiyle olacak. Kuzu göbeği ülkemizde en fazla Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizde yetişiyor. Kuzugöbeğinin 2016’da 3 bin 200, 2017’de bin 188, bu yıl ise bin 968 kilogram ihracatı Fethiye’den yapıldı. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise festivale katılımdan menün olduklarını ziyaretçi sayısının yaklaşık 70 bini bulacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yapılan araştırmalarda yerel anlamada Adana Portakal Festivali’nden sonra Kuzu Göbeği Festivali’nin ziyaretçi bakımında ikinci sırada yer aldığını belirten Saatcı, “İnsanlar Üzümlü’ye doğallığı, havası ve insanlarının kalitesi için geliyor. Kuzu göbeğini marka yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Hedefimiz zenginleşmiş ve daha çok kalkınmış bir Üzümlü oluşturmak. Üzümlü’yü çok büyütelim ve buraya göç olsun, binalar yapılsın istemiyoruz. Türkiye’nin belirli bölgelerinde bu yaşanıyor. Üzümlü’deki 3 günlük yoğunluğu yılın 365 gününe yaymak istiyoruz. Üç gün bu hoş coğrafyaya yetmiyor. Bunu gerçekleştireceğimizi umuyorum” diye konuştu.

Festivale katılan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da yerel festivalleri kurum olarak gönülden desteklediklerini dile getirdi.

Balıkaya, kurum olarak festivallerin büyütülmesi yöresellikten bölgeselliğe, bölgesellikten ulusallığı, ulusallıktan uluslararası boyuta taşınması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan da “Nesilden nesle aktarılan geleneksel el sanatlarını ve Fethiye’de meşhur olan dastar da festivalimize adını veren zenginliğimizdir. Sadece üzümlüye ait olan şarap üreticiliğiyle mahallemizin adını ülkemiz ve uluslararasında duyulmasını sağlamıştır. Amacımız dastar ve şarap üreticiliği patentinin mahallemize kazandırılmasıdır.” dedi.

Açılış töreninin ardından halk oyunu gösterileri yapılırken katılımcılara kuzugöbeği mantarından yapılmış, mantar çorbası ikram edildi.

Fethiye Belediyesi tarafından yaptırılan dastar bezlerinin dokunduğu tezgahlarının bulunduğu dastarhane açılışı yapıldı. Protokol üyeleri dokuma tezgahları dolaştı.

3 gün sürecek festivalde mantarlara ilişkin panellerin yanı sıra sergiler, mantar avı, koşu yarışması ve yemek yarışması gibi etkinlikler yapılacak.
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