Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113455
ALTIN
164.375
DOLAR
3.7951
STERLİN
5.2953
EURO
4.7012

Vali Su, Erdemli’de muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.Vali Su, Mersin Valiliği koordinesinde her ay gerçekleştirilen ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında, Erdemli ilçesinde...

Vali Su, Erdemli’de muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.Vali Su, Mersin Valiliği koordinesinde her ay gerçekleştirilen ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında, Erdemli ilçesinde...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:23
Vali Su, Erdemli’de muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Su, Mersin Valiliği koordinesinde her ay gerçekleştirilen ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında, Erdemli ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Erdemli Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Avni Kula ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun yanı sıra vali yardımcıları, bölge, il ve ilçe daire müdürleri ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

Vatandaşların teveccühüyle göreve gelen muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür toplantıları her ay düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Su, muhtarlarının dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini belirtti.

Bu tür toplantılara istikrarlı bir şekilde devam edileceğinin üzerinde duran Vali Su, Mersin’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet etmek, onların güvenliğini sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek ve refah seviyelerini daha da arttırmak amacıyla görevinin başında olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda, mahallesinde yardıma muhtaç olup da daha önce ulaşılamayan vatandaşların tespit edilmesi halinde, bu ihtiyaç sahiplerine kaymakamlıklarca gerekli tüm yardımların yapılacağının belirten Vali Su, sözlerini her zaman olduğu gibi bundan sonra da Mersin’e hizmet etme gayret ve çabası içerisinde olacaklarının üzerinde durarak noktaladı.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise toplantıda, Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu ifade ettiği ‘Şehir Hastaneleri Mobil Uygulaması’ hakkında muhtarlara bilgi verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Elvan: "Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde durmak yok, yola devam"
Bakan Elvan: "Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde durmak yok, yola devam"
Toroslar Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek
Toroslar Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek
AKİB’de "Akredif Uzmanlık Eğitimi" düzenlenecek
AKİB’de "Akredif Uzmanlık Eğitimi" düzenlenecek

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim