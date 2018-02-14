Vali Su, Erdemli’de muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Su, Mersin Valiliği koordinesinde her ay gerçekleştirilen ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında, Erdemli ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Erdemli Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Avni Kula ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun yanı sıra vali yardımcıları, bölge, il ve ilçe daire müdürleri ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

Vatandaşların teveccühüyle göreve gelen muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür toplantıları her ay düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Su, muhtarlarının dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini belirtti.

Bu tür toplantılara istikrarlı bir şekilde devam edileceğinin üzerinde duran Vali Su, Mersin’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet etmek, onların güvenliğini sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek ve refah seviyelerini daha da arttırmak amacıyla görevinin başında olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda, mahallesinde yardıma muhtaç olup da daha önce ulaşılamayan vatandaşların tespit edilmesi halinde, bu ihtiyaç sahiplerine kaymakamlıklarca gerekli tüm yardımların yapılacağının belirten Vali Su, sözlerini her zaman olduğu gibi bundan sonra da Mersin’e hizmet etme gayret ve çabası içerisinde olacaklarının üzerinde durarak noktaladı.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise toplantıda, Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu ifade ettiği ‘Şehir Hastaneleri Mobil Uygulaması’ hakkında muhtarlara bilgi verdi.