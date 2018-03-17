Vali Su, dereceye giren öğrencileri kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘18 Mart Şehitler Günü’ münasebetiyle düzenlenen ‘insan olmak’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın da katıldığı ziyarette öğrencileri tebrik eden Vali Su, geleceğin inşasında gençlere ve çocuklara önemli görevler düştüğünü ifade ederek, ’Şehitler Günü’ münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere, bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise ‘18 Mart Şehitler Günü’ münasebetiyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verirken, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.