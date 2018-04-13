Üretici birliklerinin yapısının güçlendirilmesi için yol haritası belirlendi

Mersin’de, üretici örgütlerinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında sektör temsilcileri bir araya gelerek birliklerin sorunlarını masaya yatırdı.

Üretici birliklerinin yapısının güçlendirilmesi adına konunun paydaşları Mersin Valisi Ali İhsan Su koordinesinde Mersin Valiliğinde bir araya geldi. Toplantıda tarım alanında çok sayıda birbirinden habersiz ve güçsüz örgütün bulunduğunu ifade eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, üretici örgütlerinin ürünlerdeki girdi maliyetlerinin azaltılması, üretilen ürünün hak ettiği fiyata satılabilmesi, ilaç kalıntısı olmadan ve aynı standartta ürün yetiştirilebilmesi için üretici birliklerinin maddi yönden güçlü, yaptırımı olacak şekilde tekrar yapılandırılması gerektiğini anlattı.

Çakır, Türkiye’deki birliklerin yapısının düzeltilebilmesi için ilgili kurumlardan küçük bir ekip oluşturularak başarılı yurtiçi ve yurtdışı örneklerin incelenip Türkiye şartlarına göre Türkiye’deki birlik ve kooperatif mevzuatının tekrar yapılandırılması gerektiğini söyledi. Katılımcı diğer sektör, kurum ve kuruluş temsilcileri ise birliklerin yaklaşık 13 sene önce kurulmasına rağmen halen içinin tam anlamıyla doldurulmadığını belirterek, birliklere üyelik mecburiyetinin bulunmaması gerektiğine değindi. Küçük üreticinin maddi sıkıntı yaşaması nedeniyle zorlandığına değinilen toplantıda, üretim ayağının üretici birlikleri aracılığıyla, satışın ise Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla yapılması gerektiği dile getirildi. Dünyada ürünlerin yüzde 50’sinin kooperatifler üzerinden satıldığına değinilen toplantıda, bu oranın Hollanda’da yüzde 90’lara ulaştığı, Türkiye’de ise binde 4’te kaldığı ifade edildi.

Toplantı sonunda Mersin Valisi Ali İhsan Su, birliklere üyelik mecburiyetinin olması ve üretici birliklerine kaynak oluşturulması, çok sayıdaki üretici birliklerinin sadeleştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Çukurova Kalkınma Ajansı koordinesinde içinde MTSO’nun da yer alacağı küçük bir komite oluşturularak çalışmalara hızlı şekilde başlanması gerektiğini söyledi.