Üniversite öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü öğrencilerine çocuk hakları eğitimi verildi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı tarafından verilen eğitimde, ’çocuğun yüksek yararı’ kapsamında ’Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuklar için uygulama alanları konusunda bilgiler verildi.

Türkiye’nin de imzaladığı ’Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, anayasa hükmünde olduğunu belirten Sarı, ’Çocuk Hakları ve Ailenin Korunması’ maddesinin de anayasa tarafından güvence altına alındığını, çocuk koruma kanunu ve başbakanlık genelgeleriyle de günlük hayatta yasal olarak uygulanabilir hale geldiğini anlattı.

Çocukların mutlaka çocuk hakları sözleşmesinde yer alan temel haklarını kullanmalarının onların ileride sağlıklı bireyler olarak toplum hayatına hazırlanmalarına katkı sağlayacağını vurgulayan Sarı, "Çocuklarımız küçük yaşta öncelikle akranlarıyla birlikte çocukluklarını yaşaması gerekir. Ancak maalesef günümüzde çocuklar sınav maratonuyla bir birlerini rakip olarak görüyorlar. Bu durum yetişkinlik dönemlerinde de oluşan manevi boşluk nedeniyle bazı olumsuzluklara yol açabiliyor. Bu nedenle çocuklarımız, öncelikle temel haklarını bilip bu kapsamda çocukluklarını mutlaka yaşaması gerekir. Bunun en önemli yolu da ailenin eğitilmesi ve eğitim müfredatlarında çocuk haklarının temel alınmasıdır" dedi.