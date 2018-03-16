Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı ’Orman Okulu’ Tarsus’ta açıldı

Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı orman okulu olma özelliğine sahip, ‘Tarsus Orman Okulu’nun açılışını gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Tarsus Orman Okulu, doğa sömürüsüne dayalı yanlış eğitim ve tüketim anlayışına karşı anlamlı bir meydan okumadır” dedi.

Tarsus Kaymakamlığı ile imzalanan protokol gereğince, Mersin Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanarak iki yıllığına Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen ’Tarsus Orman Okulu’nun açılışı, törenle yapıldı.

“Sanki kaynaklar hiç bitmeyecekmiş gibi bir anlayış hakim”

Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen açılışta konuşan Başkan Kocamaz, günümüzde kaynakların sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, sanki ne yapılırsa yapılsın doğa yaşamaya devam edecekmiş gibi bir anlayış ile tüketildiğini belirterek, "Doğadan her istediğini istediği miktarda alabilme hakkına dayalı bir anlayış dünyamızı bugünkü vahim durumuna getirmiştir. Bu anlayış doğal olarak eğitim sistemlerine de yön vermiş, doğadan kopuk, meyveyi manavda, kır çiçeklerini fotoğraf, televizyon ya da sinemada gören nesiller yetişmeye başlamıştır. Sanki kaynaklar hiç bitmeyecekmiş gibi, sanki ne yapılırsa yapılsın doğa yaşamaya devam edecekmiş gibi bir anlayış hakim duruma gelmiştir” diye konuştu.

“Tarsus Orman Okulu, doğa sömürüsüne bir meydan okumadır”

Orman Okulunun çocuklara doğanın insanlar için önemini anlatan ideal bir okul olduğunu kaydeden Kocamaz, “Tarsus Orman Okulu, doğa sömürüsüne dayalı yanlış eğitim ve tüketim anlayışına karşı anlamlı bir meydan okumadır. Doğanın bizim için ne kadar önemli olduğunu henüz okul öncesi çağlardan itibaren çocuklarımıza anlatan ideal bir eğitim ortamıdır. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Tarsus Orman Okulu, aynı zamanda benzer çalışmalar içerisinde en geniş alanda faaliyet gösteren bir eğitim yuvasıdır” şeklinde konuştu.

“Orman Okulu’nda doğayı sömüren değil, onu yaşatmayı ilke edinen çocuklar yetişecek”

Çocukların Tarsus Orman Okulu sayesinde barış, huzur ve dayanışma içerisinde bir arada yaşama kültürünü deneyimleyeceklerinden söz eden Kocamaz, “Çocuklarımızın özsaygıları artacak, tüm insanların eşit, özel ve değerli olduğunu kavrayacak, araştırma ve keşfetme becerilerini geliştireceklerdir. Doğayı sömüren değil, onu yaşatmayı ilke edinen kendine güvenen bir karaktere sahip olacaklardır. Tarsus Orman Okulu ülkemiz için güzel bir örnek teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise Tarsus Orman Okulu ile öğrencilerin asosyallikten kurtularak doğayı tanıyacaklarını ifade ederek, “Çocuklarımız çağın şartları doğrultusunda asosyal bir yaşama mahkum oluyorlar, sabah akşam çizgi film seyrediyorlar. Tarsus Orman Okulu çocukların ilerde asosyal olmasını önleyecek. Doğayı tanıyacaklar" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Tarsus Orman Okulu’nda gözlem ve deneyime dayalı bir yaklaşımla eğitim verilecek

130 dönüm ormanlık bir alan içerisinde yer alan Tarsus Orman Okulu, içerisinde bulunan 18 bungalov ev, bungalov salonlar, yemekhane ve spor tesisleriyle Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı orman okulu olma özelliğine sahip. Etrafı tel örgülerle çevrili olan, tamamı güvenlik kameralarıyla izlenebilen son derece güvenli okul yerleşkesinin şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Uluslararası standartlarda bir eğitim programının uygulanacağı Tarsus Orman Okulu’nda, çocuklar bilim ve sanatın gerçek ilham kaynağının doğa olduğunu yaşayarak öğrenme fırsatına erişecekler.