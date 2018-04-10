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"Türkiye Tenis Grup Birinciliği" sona erdi

Türkiye Okul Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen ’Okul Sporlar Küçükler Türkiye Tenis Grup Birinciliği’ sona erdi.Tenis kompleksinde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye geneli 35 okul takımından 142 sporcu katıldı. Turnuvada,...

"Türkiye Tenis Grup Birinciliği" sona erdi

Türkiye Okul Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen ’Okul Sporlar Küçükler Türkiye Tenis Grup Birinciliği’ sona erdi.Tenis kompleksinde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye geneli 35 okul takımından 142 sporcu katıldı. Turnuvada,...

10 Nisan 2018 Salı 17:28
"Türkiye Tenis Grup Birinciliği" sona erdi

Türkiye Okul Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen ’Okul Sporlar Küçükler Türkiye Tenis Grup Birinciliği’ sona erdi.

Tenis kompleksinde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye geneli 35 okul takımından 142 sporcu katıldı. Turnuvada, erkeklerde, Adana Özel Birey Ortaokulu birinci olurken, Hatay Namık Kemal Ortaokulu ikinci ve İstanbul FMF Özel Erenköy Işık Ortaokulu üçüncü oldu. Kızlarda ise İzmir Özel Bilfen Orta Okulu birinci, Antalya Özel Yeditepe Konyaaltı Orta Okulu ikinci ve Adıyaman Şehit Akif Güleş İ.H Orta Okulu üçüncü oldu.

Gruplarında birinci olan sporcuların, 3,6 Mayıs tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan ’Küçükler Türkiye Tenis Şampiyonasında’ mücadele edecekleri bildirildi.
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