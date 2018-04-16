Türkiye Emekliler Derneği Kayısı Koruluğu açıldı

Mezitli Belediyesi ve Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği ’Kayısı Koruluğu’ törenle açıldı. Yetişen kayısılardan elde edilen gelir, kız çocuklarının okutulmasına destek amacıyla Mezitli Belediyesi Gönüllü Evleri’ne bağışlanacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şube Başkanı Cemal Akbudak, Pir Sultan Abdal Derneği Mersin Şube Başkanı Bülent Ufuk Ateş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta konuklara kuru kayısı ikram edildi.

Koruluğun yapılması konusunda Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile mutabık kaldıklarını söyleyen Cemal Akbudak, “Başkanımız Mezitli’yi yeşillendirmek amacıyla her yere jakaranda ve zeytin korulukları yapıyordu. Biz de kayısı koruluğu yaparak yeşil bir çevre sağlarken aynı zamanda çocukların eğitimine de katkı sunmak istedik. Biz buradaki ürünlerin tamamını gönüllülerimize teslim edeceğiz. Onlar da bu kayısılardan elde ettikleri geliri kız çocuklarımızın okuması için kullanacaklar" dedi.

"Daha yeşil bir Mezitli için çalışıyoruz"

Mezitli Belediyesi olarak imar planında yeşil alan görünen yerlerin yüzde 99’unu oyun alanı, park alanı ve koruluk olarak düzenlediklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yarınlarda birilerinin bu yeşil alanlar üzerinde plan değişikliği yaparak konut alanı yapılmasına önlem almak amacıyla tüm yeşil alanlarımızı amacına uygun biçimde ağaçlandırarak mahalle sakinlerine teslim ediyoruz. Halkımız yeşil alanlarına sahip çıkarak buraların rant alanı haline dönmesinin önüne geçsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Mezitli’nin değişik yerlerinde 42 koruluk yaptıklarını hatırlatan Başkan Tarhan, “İlçemizin çehresini bu koruluklarla değiştirdik. Bunu sivil toplum örgütlerimiz ve çevre sever halkımızla birlikte yaptık. Jakarandalar mor çiçekleriyle güzellik saçmaya başladılar, yine zeytin fidanlarımız zeytin veriyor. Yeni diktiğimiz bu korulukta da göreceksiniz 1 ay sonra yeni fidanların kayısıları yenebilecek hale gelecektir” diye konuştu.