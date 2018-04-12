’Tour Of Mersin’ 19 Nisan’da başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan ‘Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun dördüncü ve son yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanları, geçiş noktalarında bulunan ilçe belediyelerinin birimleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sporcuların yarışma boyunca izleyeceği güzergahlar, takım ve sporcu bilgileri, ödül kapıları ve ilçe belediyeleri, paydaş kurumların görev ve sorumlulukları son kez gözden geçirildi ve kurumların görev tanımları belirlenerek, o günden bu güne kadar yapılan tüm çalışmalar hakkında bilgi verildi.

13 ilçenin tamamı pedallanacak

19-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ’Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’na 2015 yılında 7 takım 61 sporcu, 2016 yılında 9 takım 72 sporcu, 2017 yılında 11 takım 83 sporcu katılırken bu yıl 15 takım 105 sporcu katılım gösterecek.

Tour Of Mersin bu yıl 13 ilçenin tamamını kapsıyor ve geçmiş yıllarda güzergahta yer almayan Akdeniz ve Mut ilçeleri de yer alıyor. Mersin’in tanıtımına büyük katkı sunan ve hem doğal güzelliği hem de parkurların zorluğu ile dikkat çeken ’Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’na Türkiye, Kazakistan, Belarus, Almanya, Bulgaristan, Malezya, Azerbaycan, İsviçre, Özbekistan olmak üzere toplam 9 ülkeden 15 takım ve yaklaşık 105 sporcu katılacak.

4 etap olarak gerçekleştirilecek yarışmada sporcuları zorlu parkurlar bekliyor ve sporcular, 1. gün 123 kilometre, 2. gün 164 kilometre, 3. gün 152 kilometre, 4. gün 129 kilometre olmak üzere toplam 568 kilometre pedal çevirecekler.

Anamur’dan saat 11.00’de başlayacak olan birinci etap Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Sipahili’den geçerek Yanışlı’da sona erecek. 2. etap saat 11.30’da Mut’ta başlayarak Silifke ve Erdemli’den sonra Mezitli Solipompeipolis’te sona erecek. 3. etap saat 11.00’de Tarsus’ta başlayarak Çamlıyayla ve Toroslardan geçtikten sonra Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda son

bulacak. 4. etap ise saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İnsu, Çavak, Emirler güzergahı boyunca devam edecek ve Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sona erecek.

Birimlere düşen görevler konuşuldu

13 ilçe de iş birliği kapsamındaki belediyeler arasında yer alırken, yürütme kurulu toplantısında ilçe belediyelerin görevleri, start ve finiş noktalarında kurumlara düşen görevler, parkur yol iyileştirme çalışmaları, asfalt çalışmaları, yol çizgileri, genel yol ve mıcır temizlikleri, delinatör güvenlik bantı uygulamaları, mazgal, rögar tedbirleri, köy giriş ve çıkışlarının asfalt onarımları gibi iş bölümleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Yürütme kurulu toplantısında ayrıca, 16 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda 4. Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun basın toplantısının yapılacağı ve toplantıya 2 tane de sporcunun katılacağı duyuruldu.