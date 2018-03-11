Tour Of Mersin’ 19-22 Nisan’da yapılacak

Mersin’de bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Turu ‘Tour Of Mersin’in üçüncü yürütme kurulu toplantısı yapıldı. Akdeniz ve Mut ilçelerinin de d,ahil edildiği bisiklet turu, 19-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel’in başkanlığında gerçekleşen bilgilendirme toplantısına ilgili daire başkanları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, geçiş noktalarında bulunan ilçe belediyelerinin birimleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sporcuların yarışma boyunca izleyeceği güzergâhlar, takım ve sporcu bilgileri, ödül kapıları ve ilçe belediyeleri, paydaş kurumların görev ve sorumlulukları konuşuldu.

19-22 Nisan tarihleri arasında 4 etap olarak gerçekleştirilecek yarışmada sporcuları zorlu parkurlar bekliyor. Sporcular, 1. gün 123 kilometre, 2 .gün 164, kilometre, 3. gün 152 kilometre, 4. gün 146 kilometre olmak üzere toplamda 585 kilometre pedal çevirecekler. Anamur’dan başlayan birinci etap Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Sipahili’den geçerek Yanışlı’da sona erecek. 2. etap Mut’ta başlayarak Silifke ve Erdemli’den sonra Mersin Pompeipolis’te sona erecek. 3. etap Tarsus’ta başlayarak Çamlıyayla, Mersin güzergahı sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda son bulacak. 4. etap Mersin’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İnsu, Çavak, Emirler güzergahı boyunca devam edecek ve Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sona erecek.

Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışmada İsviçre, Kazakistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Malezya başta olmak üzere Türkiye dahil 12 takım ve 96 sporcunun katılımı bekleniyor.

Zorlu parkurlardan sonra dereceye girenlerin ödüllendirileceği ’Tour Of Mersin’de, yarışmacılara 10 bin Euro ödül verilecek.