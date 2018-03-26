Toroslar’da köyler arası futbol turnuvasının kuraları 28 Mart’ta çekiliyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Köyler Arası Futbol Turnuvası’nın” 11’incisi başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da Türkiye’de örnek gösterilen bir organizasyon haline gelen turnuvanın kuraları, 28 Mart Çarşamba günü saat 13.00’de Toroslar Belediyesi Meclis Salonu’nda çekilecek. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasını kapsayan tarihler arasında gerçekleştirilecek turnuva ile amaçlarının köyler arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı daha da güçlendirmek olduğunu söyledi. Tuna, "Spor fair play, centilmenlik, dostluk ve kardeşliktir. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz köyler arasındaki futbol turnuvamız, centilmenlik içerisinde maçlara sahne olan ve seyircisi ile bütünleşen güzel bir organizasyon haline geldi. Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Bizim gözümüzde bu turnuvaya katılarak cesaret gösteren tüm köy takımlarımız şampiyondur. Özellikle bizim burada oluşturmaya çalıştığımız şu dur; gençlerimiz gelip spor yapsınlar. Yaşı genç olan ve ileride istikbal vaat eden sporcu kardeşlerimizi de burada vitrine çıkartıyoruz” dedi.