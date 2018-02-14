Toroslar Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek

Her yıl 14 Şubat’ta vatandaşlara 5 bin gül dağıtarak Mersinlilerin ’Sevgililer Günü’nü kutlayan Toroslar Belediyesi, bu yıl için hazırladıkları güllerin bedelini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Toroslar Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için el ele verdi.

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan ve içerisinde atkı, bere ve yiyecek malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri, Kilis Jandarma Komutanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıktı.

Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak için Mehmetçik Vakfı’nın başlattığı ‘14 Şubat’ta Sevgiliniz Mehmetçik Olsun’ başlığı altındaki bağış kampanyasına, ilçedeki pankartlarda yer verilerek seferber olundu.

Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğini ve böyle bir dönemde herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, “TORTEK himayesindeki hocalarımızın ve kursiyerlerimizin hazırladığı malzemeleri Afrin’de mücadele eden kahramanlarımıza destek olmak amaçlı Kilis Jandarma Komutanlığı ile yaptığımız irtibatla jandarma komutanlığımıza teslim edilmek üzere gönderdik. Kolileri hazırlayan TORTEK hocalarımıza ve kursiyerlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Her yıl 14 Şubat’ta ’Sevgililer Günü’ olması nedeniyle vatandaşlarımıza gül dağıtıyorduk. Bu yıl o güllerin bedelini Mehmetçik Vakfı’na bağışladık. Bugün için sloganımız ‘14 Şubat’ta Sevgiliniz Mehmetçik Olsun’. Mehmetçik Vakfımızın başlattığı bağış kampanyasına destek vermek için de ilçemizdeki billboardlara kampanyanın afişlerini yerleştirdik. Kahramanlarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek adına destek olmaya çalışıyoruz. Vatan, bayrak deyince yardımlaşma duygusunu ön plana çıkartan güzel milletimin değerli insanlarına buradan teşekkür ediyorum. Allah bu milletin var olan vicdani duygularını köreltmesin ve bu milleti birlik ve beraberlikten ayırmasın" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe Allah’tan güç ve kuvvet dileyen Tuna, ‘Şanlı Türk Ordumuz, ülkemizin güvenliği ve Suriye’de huzurun sağlanması için Afrin’de terör örgütü unsurlarına karşı büyük bir mücadele vermektedir. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan tüm Mehmetçiklerimizin dualarımızla ve yüreğimizle yanındayız. Hiç şüphesiz ki şanlı ordumuz bu mücadeleden muzaffer olacaktır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan terör saldırıları asla amacına ulaşamayacaktır. Afrin’den gelen şehit haberleri yüreğimizi ve canımızı yakmaktadır. Tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine sabır ve yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.