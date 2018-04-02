Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan iki oyun

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘Çılgın Köy’ ve ’Komşu Köyün Delisi’ adlı beğeni topladı.Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan Belediye Şehir Tiyatrosu ekibi,...

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan iki oyun

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘Çılgın Köy’ ve ’Komşu Köyün Delisi’ adlı beğeni topladı.Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan Belediye Şehir Tiyatrosu ekibi,...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:30
Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan iki oyun

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘Çılgın Köy’ ve ’Komşu Köyün Delisi’ adlı beğeni topladı.

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan Belediye Şehir Tiyatrosu ekibi, sergiledikleri profesyonel oyunculuğun yanı sıra sahne dekoru ve oyuncu kostümleriyle de tiyatro severlerden tam not aldı. Üstün Dökmen’in yazdığı ve Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz’un yönettiği oyunu, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da katılımcılarla birlikte izledi. Oyun öncesi konuşan Başkan Tuna, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birçok tiyatro oyununu Toroslar halkıyla buluşturmaktan büyük mutluluk içerisinde olduklarını söyledi. Tiyatronun, hayatın bir parçası olduğunu ve gönüller arasında bağ kurduğunu belirten Tuna, bugüne kadar sahneye koydukları oyunlarda amatör olmalarına rağmen profesyonel oyunculuk sergileyen Toroslar Belediyesi Şehir tiyatrosu ekibini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Tuna, "Göreve geldiğimizde ilk yapacağımız iş, Toroslar’a tiyatroyu ve tenisi getireceğiz demiştik. Bugün Yunus Emre Kültür Merkezimizde 700 kişilik salonda tiyatro severlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hatta bu merkezimiz bile dar geliyor artık. Sizlere teşekkür ediyoruz. Hayalini kurduğumuz günler artık gerçekleşti ve daha hızla büyüyerek, daha büyük salonları hep birlikte yapmayı rabbim nasip eder inşallah. Sanat sevgilerini ortaya koyan şehir tiyatromuzun oyuncularının hepsine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdemli’de camilerin temizliği sürüyor
Erdemli’de camilerin temizliği sürüyor
Toroslar’da köyler arası futbol turnuvasının kuraları 28 Mart’ta çekiliyor
Toroslar’da köyler arası futbol turnuvasının kuraları 28 Mart’ta çekiliyor
Forum Mersin’den engelsiz yaşama destek
Forum Mersin’den engelsiz yaşama destek

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim