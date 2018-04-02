Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan iki oyun

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘Çılgın Köy’ ve ’Komşu Köyün Delisi’ adlı beğeni topladı.

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan Belediye Şehir Tiyatrosu ekibi, sergiledikleri profesyonel oyunculuğun yanı sıra sahne dekoru ve oyuncu kostümleriyle de tiyatro severlerden tam not aldı. Üstün Dökmen’in yazdığı ve Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz’un yönettiği oyunu, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da katılımcılarla birlikte izledi. Oyun öncesi konuşan Başkan Tuna, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birçok tiyatro oyununu Toroslar halkıyla buluşturmaktan büyük mutluluk içerisinde olduklarını söyledi. Tiyatronun, hayatın bir parçası olduğunu ve gönüller arasında bağ kurduğunu belirten Tuna, bugüne kadar sahneye koydukları oyunlarda amatör olmalarına rağmen profesyonel oyunculuk sergileyen Toroslar Belediyesi Şehir tiyatrosu ekibini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Tuna, "Göreve geldiğimizde ilk yapacağımız iş, Toroslar’a tiyatroyu ve tenisi getireceğiz demiştik. Bugün Yunus Emre Kültür Merkezimizde 700 kişilik salonda tiyatro severlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hatta bu merkezimiz bile dar geliyor artık. Sizlere teşekkür ediyoruz. Hayalini kurduğumuz günler artık gerçekleşti ve daha hızla büyüyerek, daha büyük salonları hep birlikte yapmayı rabbim nasip eder inşallah. Sanat sevgilerini ortaya koyan şehir tiyatromuzun oyuncularının hepsine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.