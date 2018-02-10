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Tece sahiline zeytin ağacı dikildi

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kamu alanına otel yapılmasına karşı olduklarını göstermek için sahile zeytin fidanı dikti.Mezitli Belediyesi tarafından Tece sahilindeki Gönüllü Evi önünde gerçekleştirilen...

Tece sahiline zeytin ağacı dikildi

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kamu alanına otel yapılmasına karşı olduklarını göstermek için sahile zeytin fidanı dikti.Mezitli Belediyesi tarafından Tece sahilindeki Gönüllü Evi önünde gerçekleştirilen...

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:08
Tece sahiline zeytin ağacı dikildi

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kamu alanına otel yapılmasına karşı olduklarını göstermek için sahile zeytin fidanı dikti.

Mezitli Belediyesi tarafından Tece sahilindeki Gönüllü Evi önünde gerçekleştirilen ’Zeytin Dikim Şenliği’ etkinliğine, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, eski milletvekili Vahap Seçer, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Tarhan, buradaki konuyu belediye meclis gündemine getirdiklerini belirterek, "İlkesel bir karar aldık orada. CHP’li, MHP’li ve AK Parti’li tüm meclis üyeleriyle, hepsinin oy birliğiyle kamu arazisine otel yapılmasının yanlış olduğunu, bu yanlış karara karşı birlikte olunması yönünde karar aldık. Pazartesi günü de Büyükşehir Meclis toplantısında konuyu yine orada sunacağım. Ve Büyükşehir Meclisinden de bu yönde karar alınması için mücadele edeceğim. Yine AK Parti İl Başkanı Ankara’ya giderken gerekli belgeleri kendisinde verdik. Başbakanın katıldığı bir toplantıda gündeme getirdiğini söyledi. Kendisinin de il başkanı olarak burada böyle bir projeye karşı olduğunu bize ve orada sunum yaparken de Başbakanın bulunduğu toplantıda aktardığını belirtti. Yine iki ayrı partiden milletvekilimiz ayrı iki günde Büyük Millet Meclisi’nde beşer dakikalık konuşma haklarını sadece Tece’deki kamu arazisine otel yapılması konusuna ayırdılar ve meclis gündemine taşındı. Bazı milletvekillerimiz önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu meclis gündemine taşıyacaklarını ifade ettiler" dedi.

Otel konusunda ’niye karşı çıkıyorsunuz’ diyenlere cevap veren Tarhan, “Biz otele karşı çıkmıyoruz. Parti olarak da sosyal demokrat düşünce olarak da karşı çıkmıyoruz. Her türlü özel girişimcinin otel yapma girişimine belediye meclisince her zaman destek olmuşuzdur. Hala şu an birkaç tane kişi, kurum Mezitli’de büyük uluslararası otel zincirlerince görüşmeler yapıyorlar. Kendileri bazı özel parsellere otel yapma girişimleri var. Biz de eğer teklifler mantıklı olursa belediye meclislerinde her türlü desteği vereceğiz kuşkusuz. Ama bizim karşı çıktığımız Türkiye’de herkesin, 81 milyonun hakkı olan bir kamu arazisinin, kamusal alanın bir iki şirkete klasik anlamıyla peşkeş çekilmesine karşıyız. Yapmak istediğimiz sadece bu” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından etkinliğe katılanlar, Tece Gönüllü Evi bahçesine sembolik olarak zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.
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