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TBF’nin ’U15 Erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ Mersin’de başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen, ’U15 erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ Mersin’de başladı.TBF tarafından yurt içi faaliyetleri kapsamında düzenlenen, ’U15 erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ oynanan müsabakalarla...

TBF’nin ’U15 Erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ Mersin’de başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen, ’U15 erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ Mersin’de başladı.TBF tarafından yurt içi faaliyetleri kapsamında düzenlenen, ’U15 erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ oynanan müsabakalarla...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:11
TBF’nin ’U15 Erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ Mersin’de başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen, ’U15 erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ Mersin’de başladı.

TBF tarafından yurt içi faaliyetleri kapsamında düzenlenen, ’U15 erkekler Anadolu Bölgeler Finali’ oynanan müsabakalarla başladı. Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye genelinden 6 takım katıldı. İlk gün oynanan müsabakalarda, Kocaeli Basket, Batman Özel İdare Gençlerbirliği’ni 71-33 yenerken, Adana Güneyspor, Antalya Muratpaşa Belediyesi Spor’u 70-35 yenmeyi başardı.

13 Nisan’da son bulacak turnuvada, başarılı olan 2 takımın 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacağı bildirildi.
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