Sürücüler kazalara karşı afiş ve broşürlerle bilgilendiriliyor

Mersin’de araç sürücüleri trafik kazalarına karşı afiş ve broşürlerle bilgilendirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Tarsus, Silifke, Anamur ve Mut Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk alanlarında, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere el broşürü dağıtıldı. Trafik kazalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına, dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarına broşürler asıldı.