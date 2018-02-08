Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115085
ALTIN
161.259
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.3540
EURO
4.6827

Sarıkeçili Yörük çocuklar sertifikalarını aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen ’Sarıkeçili Çocuklar’ projesine katılan Yörük çocukları, sertifikalarını törenle aldı.Törende Yörük çocuklarına...

Sarıkeçili Yörük çocuklar sertifikalarını aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen ’Sarıkeçili Çocuklar’ projesine katılan Yörük çocukları, sertifikalarını törenle aldı.Törende Yörük çocuklarına...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:39
Sarıkeçili Yörük çocuklar sertifikalarını aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen ’Sarıkeçili Çocuklar’ projesine katılan Yörük çocukları, sertifikalarını törenle aldı.

Törende Yörük çocuklarına sertifikalarını ve hediyelerini veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, projenin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın projesi olduğunu hatırlatarak, "Bu projenin mimarlarından birisi de Kent Konseyi Başkanımız Yasmina Lokmanoğlu’dur. Bu projedeki temel amacımız Mersin’i çocuklarımıza tanıtmak. Mersin’i kendi Yörük çocuklarımız maalesef bilmiyor. Çünkü fırsatları olmuyor. Bu dönem etkinliklere geldiğimde bir Sarıkeçili çocuğumuza, ’Mersin’e hiç geldin mi?’ diye sordum. Erdemli’nin Esenpınar Mahallesi’ndenmiş ve Mersin’e hiç gelmemiş. Bu beni biraz duygulandırdı. Çocuklarımızın Mersin’i tanıması lazım” dedi.

Projeye katılan Sarıkeçili çocukların Mersin’i tanıdığını, yeni arkadaşlar edindiğini gördükçe projenin amacına ulaştığı için mutluluk duyduğu söyleyen Gökbel, çoçuklara seslenerek, “Proje kapsamında Mersin’i gezdiniz aynı anda eğlendiniz. Mersin’in tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı yakaladınız. Bu projede temel amaçlarımızdan birisi de kendi değerlerimizi Yörük çocuklarımıza tanıtmak. Çok başarılı bir proje olduğuna inanıyorum ve bu projeyi bundan sonrada devam ettireceğiz. Burada yaşadığınız güzel anılarınızı unutmayacağınızı biliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Törende 32 Sarıkeçili çocuğa eğitmen, lider ve antrenörlere katılım belgesi verildi. Sarıkeçili çocuklara sertifikanın yanı sıra günlük hayatlarında ve eğitim hayatlarında kullanabilecekleri eşofman takımı, ayakkabı, kırtasiye seti, kitap, resim malzemeleri hediye edildi.
Son Güncelleme: 08.02.2018 18:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin’deki deniz kirliliğine soruşturma
Mersin’deki deniz kirliliğine soruşturma
Mersin’in 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları meclisten geçti
Mersin’in 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları meclisten geçti
Sürücüler kazalara karşı afiş ve broşürlerle bilgilendiriliyor
Sürücüler kazalara karşı afiş ve broşürlerle bilgilendiriliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim