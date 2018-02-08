Sarıkeçili Yörük çocuklar sertifikalarını aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen ’Sarıkeçili Çocuklar’ projesine katılan Yörük çocukları, sertifikalarını törenle aldı.

Törende Yörük çocuklarına sertifikalarını ve hediyelerini veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, projenin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın projesi olduğunu hatırlatarak, "Bu projenin mimarlarından birisi de Kent Konseyi Başkanımız Yasmina Lokmanoğlu’dur. Bu projedeki temel amacımız Mersin’i çocuklarımıza tanıtmak. Mersin’i kendi Yörük çocuklarımız maalesef bilmiyor. Çünkü fırsatları olmuyor. Bu dönem etkinliklere geldiğimde bir Sarıkeçili çocuğumuza, ’Mersin’e hiç geldin mi?’ diye sordum. Erdemli’nin Esenpınar Mahallesi’ndenmiş ve Mersin’e hiç gelmemiş. Bu beni biraz duygulandırdı. Çocuklarımızın Mersin’i tanıması lazım” dedi.

Projeye katılan Sarıkeçili çocukların Mersin’i tanıdığını, yeni arkadaşlar edindiğini gördükçe projenin amacına ulaştığı için mutluluk duyduğu söyleyen Gökbel, çoçuklara seslenerek, “Proje kapsamında Mersin’i gezdiniz aynı anda eğlendiniz. Mersin’in tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı yakaladınız. Bu projede temel amaçlarımızdan birisi de kendi değerlerimizi Yörük çocuklarımıza tanıtmak. Çok başarılı bir proje olduğuna inanıyorum ve bu projeyi bundan sonrada devam ettireceğiz. Burada yaşadığınız güzel anılarınızı unutmayacağınızı biliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Törende 32 Sarıkeçili çocuğa eğitmen, lider ve antrenörlere katılım belgesi verildi. Sarıkeçili çocuklara sertifikanın yanı sıra günlük hayatlarında ve eğitim hayatlarında kullanabilecekleri eşofman takımı, ayakkabı, kırtasiye seti, kitap, resim malzemeleri hediye edildi.