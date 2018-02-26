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Sarı: "Çocukların elinden alınan mendil yada çiçek değil gelecekleridir"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, sokakta çalışan çocuklara yönelik uyarı içerikli karton simitler dağıtıyor.Çocuk Hakları Komitesi, özellikle Mersin ve Tarsus...

Sarı: "Çocukların elinden alınan mendil yada çiçek değil gelecekleridir"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, sokakta çalışan çocuklara yönelik uyarı içerikli karton simitler dağıtıyor.Çocuk Hakları Komitesi, özellikle Mersin ve Tarsus...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:35
Sarı: "Çocukların elinden alınan mendil yada çiçek değil gelecekleridir"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, sokakta çalışan çocuklara yönelik uyarı içerikli karton simitler dağıtıyor.

Çocuk Hakları Komitesi, özellikle Mersin ve Tarsus ilçelerinde ana kavşaklarda, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uyarı içerikli karton simitler dağıtıyor. Bu yolla kamuoyunda duyarlılık artırılmaya çalışılırken, risk altındaki çocukların sokaktan kurtarılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Komite Başkanı Mustafa Sarı, özellikle Mersin merkez, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde çocuk koruma mobil ekiplerinin vatandaşlara uyarı içerikli karton simitler dağıttığını söyledi. Amaçlarının vatandaşların sokakta çalışan çocuklara para vermemesini sağlamak olduğunu vurgulayan Sarı, "Çocuklara para verildiği sürece çocuklar evini ve okulunu terk ederek sokağa bağımlı hale geliyor. Sokağın riskleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Çocuk suçluluğunun ve çocuk istismarının oluşmasına neden oluyorlar. Bu nedenle onlara para vererek iyilik yaptığımızı sanmayalım. Aksine para vererek onların geleceklerini ellerinden alıyorsunuz. Bizler ekonomik yoksulluktan dolayı dilenen, mendil ve su satan çocukların ailelerine hemen yardım yapıyoruz. Bu çocuklarımızı sokaktan alıp, eğitim yuvalarına kavuşturuyoruz. Bu konuda da çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Çok sayıda çocuğu sokaktan kurtararak, eğitime kazandırdık. Çalışmalarımız devam edecek. Yeter ki vatandaşlarımız bilinçlensin. Sokakta çalışan çocuklara kesinlikle para vermesinler. Biz onları tamamını sokaktan alıp, eğitime kazandıracağız" dedi.
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