Şampiyon sporcular Başkan Tollu’yu ziyaret etti

’Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol Şampiyonası’nda il birincisi olan Akdeniz Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Uğur Türkmen, beden eğitimi öğretmeni Cevdet Kavzak ve okul aile birliği üyeleriyle birlikte Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu ziyaret etti.

Ziyarette okul yöneticileri ve şampiyon sporcular, desteklerinden dolayı Başkan Tollu’ya teşekkür ederek, Türkiye birinciliğini hedeflediklerini söylediler.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, futbolda şampiyon olan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Tollu, “Turnuvada elde edilen şampiyonluk Erdemli açısından onur verici, gurur verici bir hadise. Bu gururu bize yaşattıkları için başta teknik ekibin başında olan Cevdet Beye okulumuzun değerli yöneticilerine ve başarılı çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu gençlerimiz, öğrencilerimiz Erdemli’nin yüz akı. Gelecekte daha yüksek, daha büyük başarılara imza atacaklar. Gerçekten sportif faaliyetlerde, ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kazanması takdire şayan bir çalışma sonucudur” dedi.

Gençlerin ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi adına Erdemli Belediyesi olarak spora önem verdiklerini anlatan ve bu kapsamda açtıkları kurslarda da bin 200 öğrenciye eğitim verdiklerinin altını çizen Tollu, sağlıklı bireylerin yetişmesi adına spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceklerini, bu anlamda hizmet noktasında mali yapılarının da güçlü olduğunu vurguladı.

Şampiyon sporculara tablet sözü

Ziyarette başarılı sporcularla sohbet eden Başkan Tollu, gençlere tavsiyelerde bulunarak kitap okuma alışkanlığı kazanmaları gerektiğini söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünü de hatırlatan Tollu, başarılı sporcuların Türkiye birinciliği elde etmesi durumunda onları tabletle ödüllendireceği sözünü verdi.