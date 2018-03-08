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Sahibi aranan keçi doğum yaptı, vatandaş şaştı kaldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde başıboş dolaşan keçi, sahibinin bulunması için bağlandığı yerde doğum yaptı.Erdemli’ye bağlı Aydınlar’da başıboş dolaşan keçiyi fark eden Bilal Ateş keçiyi bir yere bağladı ve sahibini bulmaya koyuldu....

Sahibi aranan keçi doğum yaptı, vatandaş şaştı kaldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde başıboş dolaşan keçi, sahibinin bulunması için bağlandığı yerde doğum yaptı.Erdemli’ye bağlı Aydınlar’da başıboş dolaşan keçiyi fark eden Bilal Ateş keçiyi bir yere bağladı ve sahibini bulmaya koyuldu....

08 Mart 2018 Perşembe 13:33
Sahibi aranan keçi doğum yaptı, vatandaş şaştı kaldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde başıboş dolaşan keçi, sahibinin bulunması için bağlandığı yerde doğum yaptı.

Erdemli’ye bağlı Aydınlar’da başıboş dolaşan keçiyi fark eden Bilal Ateş keçiyi bir yere bağladı ve sahibini bulmaya koyuldu. Ancak keçi bu sırada doğum yaptı. Vatandaşlar doğumu hayretler içinde izledi.

Bilal Ateş, "Başıboş keçinin sahibini bulmak için bağladık. Sahibini bulmak için sosyal medyayı da kullandık. Tam da bu sırada keçi doğum yaptı. Lütfen sahibi keçisini alsın. Şaşkınlık içindeyiz" dedi.

Sağlıklı 2 oğlak dünyaya getiren keçinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
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