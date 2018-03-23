Roman Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ’SODES Güdümlü Projeleri’ kapsamında Roman Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı yapılan merkezin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Su, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile eşi Sülün Pamuk’un da katıldığı ve temsili kurdelenin kesilerek açılışının gerçekleştirildiği merkezde bulunan giyim, kuaförlük, çocuk bakım, ahşap boyama ve seramik kurslarını gezen Vali Su, kursiyerler ile yakından ilgilendi ve yetkililerden kurslarda verilen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Su, Romanların sorun ve taleplerini dinledi

Kurs ziyaretini okuma yazma sınıfını ziyaret ederek noktalayan Vali Su, aralarında her yaştan vatandaşın bulunduğu kursiyerlerle bir süre sohbet ettikten sonra, Kaymakam Pamuk’un, Türkiye Romanlar Konfederasyonu (Rom-Kon) Mersin İl Başkanı Talip Moğoltekin ve Turgut Reis Mahalle Muhtarı Ahmet İldeniz ile birlikte, ağırlıklı olarak Romanların yaşadığı mahalle esnafını ziyaret ederek, bol kazanç dileklerinde bulundu.

Esnaf ziyaretinin akabinde, Cengiz Topel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Müzisyenler Kahvehanesinde Romanlarla buluşan Vali Su, sorun ve taleplerini dinledi.