Roboland yoğun ilgi gördü

Forum Mersin’de gerçekleştirilen Roboland etkinliğinde tüm çocuklar doyasıya eğlendi. Hem eğiten hem öğreten, keyifli ve ilgi çekici Roboland etkinliğiyle Forum Mersin, miniklere kaliteli bir hafta sonu eğlencesi sundu.

Forum Mersin’de geçtiğimiz hafta sonu çocuklar elektronik, mekanik ve sistem tasarımlarının bir kombinasyonu olan robot yapımı konusunda pek çok bilgi alarak kendi robotlarını yaparken, hayal güçlerini de geliştirme fırsatı buldu. 17-18 Mart tarihlerinde saat 12.00-19.00 arasında gerçekleşen Roboland etkinliği, robot temalı konsol oyunları deneyiminin yanı sıra bir robotun sinir sistemi, çalışma prensibi ve tarihçesi gibi dek pek çok eğitici ve öğretici aktivite sundu.

Etkinliğe katılan tüm çocuklar, robotların hareket sisteminden tarihine ilginç bilgiler alarak, dev robot kostümüyle çektirdikleri fotoğraflar sayesinde bu deneyimi ölümsüzleştirdi.