Pamuk, METEM-DER yönetimini kabul etti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, kalifiye eleman yetişmesi noktasında mesleki ve teknik liselerinin gerçekten büyük önem taşıdığını vurgulayarak, " Kentimizde işsizlik var ama İş-Kur’a kayıtlı 16 bini aşkın açık iş de var. Ancak birçok işveren gerekli yeterliliğe sahip personel bulamıyor" dedi.

Pamuk, kentin en köklü okullarından biri olan Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1980 yılı öncesi mezunlarının oluşturduğu derneğin yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

METEM-DER Başkanı Hasan Arslan, Okul Müdürü Zeki Urhan’ın da katıldığı ziyarette, Başkan Pamuk’u, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Yeni Nesil Diyagnostik Laboratuarı’nın 15 Şubat tarihinde yapılacak açılışına davet etti.

Arbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Hasan Arslan, “Mezun olduğum okulun hamisi olarak, gerek okulumuzun eksiklerini gidermek, gerekse gençlerimize faydalı olabilmek, onların önünü açmak adına bir araya gelerek dernek çatısı altında birleştik. İlk ziyaretimizi de Akdeniz Belediyesi’ne gerçekleştirdik" diye konuştu.

“İşsizliğin azalmasında mesleki ve teknik liselerin etkisi çok büyük”

Ziyaretleri ve yapılacak açılışa davetleri nedeniyle dernek yönetimine teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, büyük memnuniyetle açılışa katılacağını dile getirdi. Pamuk, “Böylesi güzel ve anlamlı bir organizasyona imza atmanız nedeniyle sizleri kutluyorum. Bir dernek çatısı altında toplanıp, gençlerimizin eğitimi-öğretim geleceği için ve de mezun olduğunuz okula vefa göstererek bunca güzel şeye imza atmak gerçekten çok anlamlı ve isabetli bir karar olmuş" şeklinde konuştu.

Kalifiye eleman yetişmesi noktasında mesleki ve teknik liselerinin gerçekten büyük önem taşıdığını vurgulayan Pamuk, "Çünkü işsizliğin en önemli nedenlerinden birisi nitelikli iş gücü, ara eleman yetersizliğidir. Kentimizde de işsizlik var ama İş-Kur’a da kayıtlı 16 bini aşkın açık iş de var. Ancak birçok işveren gerekli yeterliliğe sahip personel bulamıyor. Bu açıdan nitelikli eleman yetiştiren mesleki ve teknik liselerimizin, işsizliğin azalmasında etkisi çok büyüktür. Bu anlamda sizleri tekrar kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.