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Otogar Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nin yüzde 70’i tamamlandı

Mersin’de trafik yükünü rahatlatacak olan Otogar-Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nin yüzde 70’inin tamamlandığı bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde yapımı devam eden proje sayesinde...

Otogar Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nin yüzde 70’i tamamlandı

Mersin’de trafik yükünü rahatlatacak olan Otogar-Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nin yüzde 70’inin tamamlandığı bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde yapımı devam eden proje sayesinde...

25 Şubat 2018 Pazar 14:01
Otogar Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nin yüzde 70’i tamamlandı

Mersin’de trafik yükünü rahatlatacak olan Otogar-Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nin yüzde 70’inin tamamlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde yapımı devam eden proje sayesinde otogardan giriş çıkış yapan otobüslerin ve diğer araçların rahat, güvenli ve trafiği aksatmadan transit geçiş yapabileceği bir güzergâh oluşturacak.

Şehir Hastanesi’nden otogara en yakın bağlantı yolu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapımına devam edilen ve Şehir Hastanesi’nden otogara en yakın bağlantı yolu olma özelliğini de taşıyan proje ile ulaşım sorunu ve trafik güvenliği gibi problemler ortadan kaldırılacak.

Projenin en kısa sürede hizmete açılması için hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler, Otogar-Otoban Bağlantı Yolu Projesi kapsamında 18 metre uzunluğunda 9x5 iki gözlü menfez, 7 metreden 2 metreye kadar değişen boylarda ve 362 metre civarında istinat duvarları çalışmalarına hızla devam ederken, 23 bin metreküp alt yapı dolgusu ve üst yapı asfalt çalışması da gerçekleştirecek.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Otoyol bağlantısını bağımsız bir güzergâh olarak bağlayacak olan bu yol sayesinde araçlar şehir trafiğine karışmayacak ve otobüslerin şehirlerarası transferleri rahatlatılacak.
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