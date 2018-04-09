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Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan “Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası” sona erdi.6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde Türkiye geneli 100 okul takımından...

Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan “Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası” sona erdi.6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde Türkiye geneli 100 okul takımından...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:30
Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan “Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası” sona erdi.

6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde Türkiye geneli 100 okul takımından yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, minik kızlar kategorisinde Mersin’in okulu olan Aydınlıkevler İlkokulu şampiyon olmayı başardı. Bu kategoride Isparta bölgesinden Yılmaz Şener İlkokulu ikinci, Çankırı’dan Mehmetçik İlkokulu üçüncü oldu. Küçük Kızlarda İstanbul’dan Özel Alev Orta Okulu şampiyon olurken, Adana Yüreğir Halk Eğitim Merkezi ikinci, Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız kızlarda, İzmir’den Şehit Erkan Er Ortaokulu şampiyon olurken, Bursa’dan Özel Üç Mart Azizoğlu Orta Okulu ikinci, İstanbul’dan Özel Alev Orta Okulu üçüncü oldu. Genç kızlarda, İzmir Bayraklı Özel Öbek Boğaziçi Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Bolu Spor Lisesi ikinci, Özel Çağ Fen Lisesi üçüncü oldu. Minik erkeklerde Konya’dan Abidin Saniye Erçal İlkokulu şampiyon olurken, İstanbul’dan Cenap Şahabettin İlkokulu ikinci, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi üçüncü oldu. Küçük Erkeklerde ise Aksaray bölgesinden Halk Eğitim Merkezi şampiyon olurken, Hayat Ortaokulu ikinci, Kocaeli’den Özel Körfezim Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde İzmir’den Şehit Erkan Er Orta Okulu şampiyon olurken, Kayseri’den Özel Final Orta Okulu ikinci oldu. Genç erkeklerde, Bolu Spor Lisesi şampiyon olurken, İzmir’den Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ikinci, Manisa Spor Lisesi üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri, Mersin Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Şaban Güneş, şube müdürleri Vedat Akyar ve Osman Yıldızbakan tarafından verildi.
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