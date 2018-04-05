Mut’ta 10 Nisan Polis Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

Mersin’in Mut ilçesinde düzenlenen 10 Nisan Polis Kupası Tenis Turnuvası’nda dereceye girenlere kupaları törenle verildi.

Turnuvada Metin Bedel birinci olurken, ikinciliği Mut Emniyet Müdürü Murat Güney ve üçüncülüğü ise Cengiz Çekiç elde etti. Dereceye girenlere kupalarını Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve Emniyet Müdür Vekili Komiser Feyyaz Güven tarafından verildi.

Başkan Yılmaz, ilçede tenis sporunun ilgi görmesinden mutlu olduğunu ve Akademi Spor Kulübüne bu konuda desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Akademi Spor Kulübü Başkanı Akın Demirdağ ise konuşmasında, “Özellikle bize desteklerini esirgemeyen belediyemize, sponsorumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tenis organizasyonlarının kulübümüz önderliğinde daha da artacaktır” dedi.