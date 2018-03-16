Mezitli’nin çehresi değişiyor

Mezitli Belediyesi, ilçe genelinde eski ve harap binaları yıkarak ilçenin çehresini değiştiriyor.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan eski ve harap binalar yıkılıyor. Daha güzel bir kent için çalışan belediye ekipleri, ilçe genelinde yıkım ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler, yeni hizmet binası çevresinde bulunan ve kullanılmayan dükkanları yıkarak temizledi. Ayrıca, Tece’de çadırda yaşayan aile Mezitli Kaymakamlığı tarafından bir eve yerleştirildi. Mezitli Belediyesi ekipleri, bu ailenin boşalttığı çadırı kaldırarak, siteler arasında oluşan kötü görüntünün de önüne geçti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin modern görüntüsüne yakışmayan eski ve harap binaların ortadan kaldırıldığını belirterek, "Binaları yıkarak hem kötü görüntünün hem de buraların kötü amaçla kullanılmasının önüne geçiyoruz. Daha çok bağımlıların kullandığı metruk binaların yıkılması ya da kontrol altına alınması amacıyla yaptığımız çalışma, önümüzdeki günlerde devam edecek” dedi.

Tece’de bulunan ve yoksul bir ailenin yaşadığı çadırı da kaldırdıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli Kaymakamlığı bu ailemize bir ev tahsis etti. Arkadaşlarımız da boşaltılan çadırı kaldırarak çevresini temizlediler. İlçemizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.