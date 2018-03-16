Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117216
ALTIN
165.533
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4615
EURO
4.8144

Mezitli’nin çehresi değişiyor

Mezitli Belediyesi, ilçe genelinde eski ve harap binaları yıkarak ilçenin çehresini değiştiriyor.Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan eski ve harap binalar yıkılıyor....

Mezitli’nin çehresi değişiyor

Mezitli Belediyesi, ilçe genelinde eski ve harap binaları yıkarak ilçenin çehresini değiştiriyor.Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan eski ve harap binalar yıkılıyor....

16 Mart 2018 Cuma 18:13
Mezitli’nin çehresi değişiyor

Mezitli Belediyesi, ilçe genelinde eski ve harap binaları yıkarak ilçenin çehresini değiştiriyor.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan eski ve harap binalar yıkılıyor. Daha güzel bir kent için çalışan belediye ekipleri, ilçe genelinde yıkım ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler, yeni hizmet binası çevresinde bulunan ve kullanılmayan dükkanları yıkarak temizledi. Ayrıca, Tece’de çadırda yaşayan aile Mezitli Kaymakamlığı tarafından bir eve yerleştirildi. Mezitli Belediyesi ekipleri, bu ailenin boşalttığı çadırı kaldırarak, siteler arasında oluşan kötü görüntünün de önüne geçti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin modern görüntüsüne yakışmayan eski ve harap binaların ortadan kaldırıldığını belirterek, "Binaları yıkarak hem kötü görüntünün hem de buraların kötü amaçla kullanılmasının önüne geçiyoruz. Daha çok bağımlıların kullandığı metruk binaların yıkılması ya da kontrol altına alınması amacıyla yaptığımız çalışma, önümüzdeki günlerde devam edecek” dedi.

Tece’de bulunan ve yoksul bir ailenin yaşadığı çadırı da kaldırdıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli Kaymakamlığı bu ailemize bir ev tahsis etti. Arkadaşlarımız da boşaltılan çadırı kaldırarak çevresini temizlediler. İlçemizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocamaz: "Mersin’in geleceği ile ilgili vizyon projesini ortaya koyuyoruz"
Kocamaz: "Mersin’in geleceği ile ilgili vizyon projesini ortaya koyuyoruz"
Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı ’Orman Okulu’ Tarsus’ta açıldı
Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı ’Orman Okulu’ Tarsus’ta açıldı
Mersin’de ’Lojistik ve Taşıma Hukuku’ndaki son gelişmeler anlatıldı
Mersin’de ’Lojistik ve Taşıma Hukuku’ndaki son gelişmeler anlatıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim