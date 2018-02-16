Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.987
DOLAR
3.7434
STERLİN
5.2606
EURO
4.6593
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

Mezitli’de daire müdürleri projeleri yerinde inceledi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nde görev yapan müdürler, belediyenin tüm projelerini ve birimleri gezerek bilgi aldılar.Mezitli Belediyesi Müdürler Toplantısı bu ay projelerin yapıldığı alanlarda gerçekleştirildi. Mezitli Belediyesi’nde...

Mezitli’de daire müdürleri projeleri yerinde inceledi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nde görev yapan müdürler, belediyenin tüm projelerini ve birimleri gezerek bilgi aldılar.Mezitli Belediyesi Müdürler Toplantısı bu ay projelerin yapıldığı alanlarda gerçekleştirildi. Mezitli Belediyesi’nde...

16 Şubat 2018 Cuma 17:06
Mezitli’de daire müdürleri projeleri yerinde inceledi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nde görev yapan müdürler, belediyenin tüm projelerini ve birimleri gezerek bilgi aldılar.

Mezitli Belediyesi Müdürler Toplantısı bu ay projelerin yapıldığı alanlarda gerçekleştirildi. Mezitli Belediyesi’nde görev yapan müdürler, belediyenin tüm projelerini ve birimleri gezerek bilgi aldılar. Belediye Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz başkanlığında yapılan gezide, ana hizmet binası, temeli atılan kültür merkezi, birinci etabı tamamlanmış olan ve hizmet vermeye başlanan güneş park, bir hayırsever desteğiyle yaptırılan ve inşaatı devam eden gençlik merkezi, sosyal ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline gelen amfi tiyatro, inşaatı başlanan 2. aktif yaş alma merkezi, restorasyonu tamamlanan ve bölgenin ilgi odağı olmasını sağlayan taş mektep, destek hizmetleri birimi, fen işleri birimi ve gönüllü serası ziyaret edildi. Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan yeni hizmet binasını gezen müdürlere Mezitli Belediyesi İmar Müdürü Arzu Bitigen Saylam tarafından bilgilendirme yapıldı. Katları tek tek gezen müdürler, projenin yapısı, özellikleri ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi aldı. Müdürler ziyarette önümüzdeki yıllarda görev yapacakları oda ve mekanları da ilk kez görme şansı yakaladı.

Ziyaret sonrası bir değerlendirme toplantısı yapan Belediye Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz, yapılan projeleri yerinde görerek buralarda yaşanan heyecanı, çalışanlara da aktarmaları amacıyla bu geziyi yaptıklarını ifade etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESKİ birimler arası futbol turnuvasında heyecan sürüyor
MESKİ birimler arası futbol turnuvasında heyecan sürüyor
Başkan Can: “Birlikteliğimizi kimse bozamayacaktır”
Başkan Can: “Birlikteliğimizi kimse bozamayacaktır”
Başkan Can: “Ben değil, biz olarak hareket ediyoruz”
Başkan Can: “Ben değil, biz olarak hareket ediyoruz”

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim