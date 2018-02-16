Mezitli’de daire müdürleri projeleri yerinde inceledi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nde görev yapan müdürler, belediyenin tüm projelerini ve birimleri gezerek bilgi aldılar.

Mezitli Belediyesi Müdürler Toplantısı bu ay projelerin yapıldığı alanlarda gerçekleştirildi. Mezitli Belediyesi’nde görev yapan müdürler, belediyenin tüm projelerini ve birimleri gezerek bilgi aldılar. Belediye Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz başkanlığında yapılan gezide, ana hizmet binası, temeli atılan kültür merkezi, birinci etabı tamamlanmış olan ve hizmet vermeye başlanan güneş park, bir hayırsever desteğiyle yaptırılan ve inşaatı devam eden gençlik merkezi, sosyal ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline gelen amfi tiyatro, inşaatı başlanan 2. aktif yaş alma merkezi, restorasyonu tamamlanan ve bölgenin ilgi odağı olmasını sağlayan taş mektep, destek hizmetleri birimi, fen işleri birimi ve gönüllü serası ziyaret edildi. Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan yeni hizmet binasını gezen müdürlere Mezitli Belediyesi İmar Müdürü Arzu Bitigen Saylam tarafından bilgilendirme yapıldı. Katları tek tek gezen müdürler, projenin yapısı, özellikleri ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi aldı. Müdürler ziyarette önümüzdeki yıllarda görev yapacakları oda ve mekanları da ilk kez görme şansı yakaladı.

Ziyaret sonrası bir değerlendirme toplantısı yapan Belediye Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz, yapılan projeleri yerinde görerek buralarda yaşanan heyecanı, çalışanlara da aktarmaları amacıyla bu geziyi yaptıklarını ifade etti.