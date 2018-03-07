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Mezitli Belediyesi’nin kadın çalışanlarına 8 Mart izni

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin kadın çalışanlarına, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 1 gün idari izin verildi.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar...

Mezitli Belediyesi’nin kadın çalışanlarına 8 Mart izni

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin kadın çalışanlarına, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 1 gün idari izin verildi.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:42
Mezitli Belediyesi’nin kadın çalışanlarına 8 Mart izni

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin kadın çalışanlarına, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 1 gün idari izin verildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel jest yaptı. Kadın çalışanların odalarını dolaşarak tek tek çiçek veren Başkan Tarhan, 1 gün süreyle idari izinli olduklarının müjdesini verdi.Kadın odaklı çalışan bir belediye olduklarını ifade eden Tarhan, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 8 Mart’ta da kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak işlerin aksamaması koşuluyla idari izin verdik Biz sadece 8 Mart’ta değil her zaman kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Aynı işi yapan kadın çalışanlarımız, erkeklere oranla yüzde 5 daha fazla maaş alıyor” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünden yola çıkarak mutlu Mezitli’yi kadınlarla birlikte yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Tarhan, “Sosyal demokrat anlayışımızla, hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Ekibimizi de bu temel üzerine kurguladık. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Yine, mevcut kadromuzda bulunan yirmi müdürlükten onunda kadın müdürler görev yapıyor” diye konuştu.

Sadece belediye personeli arasında değil, vatandaşa hizmet noktasında da ‘kadın’ olgusunu ön planda tutma gayreti içerisinde olduklarına dikkat çeken Tarhan, "“Farklı bölgelerde oluşturduğumuz 7 kadın üretici pazarımız var. Bu pazarlarda bine yakın kadınımıza iş imkanı sağladık. Artık Mezitli’de kadınlarımız bu sayede ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyorlar. Ayrıca toplumsal özgüven sahibi de oldular. Bu projemiz çeşitli otoriteler tarafından kadına karşı şiddet için çözüm olarak önerilmektedir. Yine toplam 10 Gönüllü Evimizde yüzde 90’ı kadınlardan oluşan gönüllü ordumuz çok değerli çalışmalara imza atmaktadır. Ürettikleri ürünleri değerlendirerek onlarca kızımızın okumasına katkı sunmaktalar. Biz de bu emekleri karşılıksız bırakmamak adına Mezitli’yi, kadınları sembolize eden mor çiçekler açan jakaranda korulukları ile donattık. Toplam 36 koruluğumuzda 8 bin jakaranda ağacımız hem havamızı temizlemekte hem de kadının toplumsal yaşamdaki yerine dikkat çekmektedir. Tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.
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