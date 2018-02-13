MESKİ’nin altyapı uzunluğu Viyana’ya uzandı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından 4 yılda yapılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğunun, 2 bin 500 kilometre ile Mersin-Viyana arası karayolu mesafesine ulaştığı bildirildi.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. MESKİ tarafından 4 yıl içerisinde yapılan içme suyu hattı uzunluğu bin 861 kilometre ile Mersin-Kosova arası mesafeye eşdeğer hale gelirken, kanalizasyon hattı uzunluğu ise 566 kilometre ile yaklaşık Mersin-Tokat arası mesafeye denk geldi. Dört yılda yapılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu ise yaklaşık 2 bin 500 kilometre ile Mersin-Viyana arası karayolu mesafesine ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, alt yapıdan atık su arıtma tesislerine, içme suyundan kanalizasyona kadar yapılan çalışmalar sayesinde Mersin’i nakış nakış işlemeye devam ettiklerini belirterek, "Yoğun şekilde çalışmalarını yürüttüğümüz temel 3 tane işlemimiz var. Bunlardan birincisi içme suyu, ikincisi kanalizasyon çalışmaları, üçüncüsü ise atık su arıtma tesisleridir. 2014 yılında yapmış olduğumuz tespitlerin ardından arıtma tesislerinin birçoğunun çalışmadığını gördük. Hemen çalışmalara başlayarak iyileştirme ve kapasite artımı çalışmaları yaparak tesisleri çalışır hale getirdik. Mersin’in hizmet sınırlarının genişlemesinin ardından Anamur, Bozyazı, Mut, Kızkalesi, Atakent, Kargıpınarı, Kumkuyu-Limonlu ve Mezitli olmak üzere 8 yeni atık su arıtma tesisi kazandırdık. Ayrıca yeni arıtma tesisleri yapımı için de çalışmalarımız tüm hızla devam etmektedir” dedi.

2018 yılı için planlanan projelerden de bahseden Kocamaz, MESKİ Genel Müdürlüğünün bu yıl da çok önemli yatırımlara imza atacağını dile getirdi. Kocamaz, 2018 yılı gider bütçesinin 683 milyon lira olduğunu ifade ederken, bu bütçenin yüzde 30’dan fazlasının yatırımları oluşturduğunu ifade etti. MESKİ’nin 2017 yatırımları ile 2018 yılında hayata geçirmeyi planladığı projelere değinen Kocamaz, içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri konusunda bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaları anlattı.

“Mersin’e 4 yılda yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik altyapı yatırımı"

Kocamaz, 4 yılda yapılan içme suyu hattı uzunluğunun yaklaşık bin 861 kilometre, kanalizasyon hattı uzunluğunun yaklaşık 566 kilometre, yağmursuyu hattı uzunluğunun ise yaklaşık 57 kilometreye ulaştığını açıkladı. Başkan Kocamaz, Mersine kazandırılan içme suyu hattı uzunluğunun yaklaşık Mersin-Kosova arası mesafeye, kanalizasyon hattı uzunluğunun ise yaklaşık Mersin-Tokat arası mesafeye ve dört yıldaki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapılarının toplam uzunluğunun yaklaşık Mersin- Viyana arası mesafeye eşdeğer olduğunu kaydetti.

Kocamaz, “Hem vatandaşlarımıza bol ve sağlıklı içmesuyu ulaştırıyoruz hem de atıksuları inşa ettiğimiz kanalizasyon hatlarıyla toplayarak yüksek standartlarda arıtıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde sadece 2017 yılında yaklaşık 87 milyon metreküp atıksuyun Akdeniz’in kirletmesini engelledik” ifadelerini kullandı.

“Araç sayımızı 96’dan 535’e çıkardık”

MESKİ’nin yeni büyükşehir yasası öncesi yaklaşık 630 kilometrekarelik bir alanda hizmet verirken bu alanın 25 kat büyüyerek 15 bin 853 kilometrekareye ulaştığını ifade eden Kocamaz, “Hizmet vermekte olduğumuz nüfus 876 bin 958’den 1 milyon 773 bin 852 kişiye çıkmıştır. Aynı kanunla MESKİ’nin görev alanı il mülki sınırları olarak genişlemiştir. MESKİ’nin il genelinde 799 bin 486 abonesi bulunmaktadır. Mersin genelinde güçlü altyapı ile sorunsuz bir gelecek inşa ediyoruz. Ayrıca 108 adet sondaj ve 382 adet içme suyu depo iyileştirme çalışması tamamlayarak 45 adet depo-terfi istasyonu inşa ettik. Araç sayısını günden güne arttırarak 96’dan 535’e çıkardık" diye konuştu.