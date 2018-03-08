Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116567
ALTIN
162.085
DOLAR
3.8150
STERLİN
5.2899
EURO
4.7122

MESKİ geleceğin ressamlarını arıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında "ödüllü resim yarışması" düzenleyecek.MESKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Mart Dünya Su...

MESKİ geleceğin ressamlarını arıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında "ödüllü resim yarışması" düzenleyecek.MESKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Mart Dünya Su...

08 Mart 2018 Perşembe 17:22
MESKİ geleceğin ressamlarını arıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında "ödüllü resim yarışması" düzenleyecek.

MESKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında düzenlenecek “su ve doğa” konulu resim yarışması ile su kıtlığı ile mücadele, su tasarrufu, suyun önemi, su kaynaklarının sınırsız olmadığı, su ve doğa, atıksuların çevreye zararsız hale getirilerek arıtılması gibi konular işlenecek. Yarışma ile hayatın her anında var olan ve hayat fonksiyonlarını dengede tutan suyu resimlerle anlatıp, suyun temiz kalması, bilinçli ve verimli kullanılması, atıksu konusunda özellikle öğrenciler başta olmak üzere tüm bireylerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, detaylı bilgi için meski.gov.tr adresini ziyaret ederek teknik şartnameye ulaşabilirler. Katılımcıların, 16 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne çalışmalarını teslim etmesi gerekiyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercik: "Kadına pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmıştır"
Ercik: "Kadına pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmıştır"
Er: "Kadınlarımızın mutlu olması,ülkemizi ve milletimizi güçlü kılacaktır"
Er: "Kadınlarımızın mutlu olması,ülkemizi ve milletimizi güçlü kılacaktır"
8 Mart’ta 8 kadından resim sergisi
8 Mart’ta 8 kadından resim sergisi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim