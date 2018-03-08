MESKİ geleceğin ressamlarını arıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında "ödüllü resim yarışması" düzenleyecek.

MESKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında düzenlenecek “su ve doğa” konulu resim yarışması ile su kıtlığı ile mücadele, su tasarrufu, suyun önemi, su kaynaklarının sınırsız olmadığı, su ve doğa, atıksuların çevreye zararsız hale getirilerek arıtılması gibi konular işlenecek. Yarışma ile hayatın her anında var olan ve hayat fonksiyonlarını dengede tutan suyu resimlerle anlatıp, suyun temiz kalması, bilinçli ve verimli kullanılması, atıksu konusunda özellikle öğrenciler başta olmak üzere tüm bireylerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, detaylı bilgi için meski.gov.tr adresini ziyaret ederek teknik şartnameye ulaşabilirler. Katılımcıların, 16 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne çalışmalarını teslim etmesi gerekiyor.