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MESKİ birimler arası futbol turnuvasında heyecan sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’ birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla devam ediyor.14 Şubat 2018 Çarşamba günü Mersinli...

MESKİ birimler arası futbol turnuvasında heyecan sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’ birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla devam ediyor.14 Şubat 2018 Çarşamba günü Mersinli...

16 Şubat 2018 Cuma 16:50
MESKİ birimler arası futbol turnuvasında heyecan sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’ birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla devam ediyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba günü Mersinli Ahmet Stadında başlayan turnuvada, her takım şampiyon olmak için ter döküyor. 16 takımın katıldığı turnuvada birinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Grup usulü yapılan turnuva A, B, C ve D olmak üzere 4 gruptan oluşuyor ve gruplarda dörder takım yer alıyor. Yaklaşık bir ay sürecek olan turnuva, lig usulü olarak başlayıp, gruplarında ilk ikiye giren takımların bir üst eleme grubunda çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla son bulacak. Turnuvanın final karşılaşması ise 21 Mart 2018 tarihinde oynanacak.

Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, "Birimler arası futbol turnuvamızın öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi futbol biraz heyecan biraz da risk oyunu. Centilmenlikten taviz vermeden, kendi biriminizin kazanması için bütün çabanızı ortaya koyacaksınız. Kazanmak için oynayacaksınız. İlk dörde giren birimlerimize sürpriz ödüllerimiz olacak. Kurumumuz 2 bin 430 personeli ile büyük bir ailedir. Bu ailenin bütün fertleri olarak hem birbirimizle olan iletişimimiz, sevgimiz, muhabbetimiz, motivasyonumuz artsın hem de sporla iç içe olalım düşüncesiyle bu turnuvayı düzenledik. Ne kadar spor yaparsak o kadar dinç ve dinamik olacağız. İnşallah güzel bir turnuva olacak. Hak eden kazansın. Ben şimdiden bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.
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